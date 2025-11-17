Menu
Brasil
Busca

Chinês é morto a tiros no bairro da Liberdade, em São Paulo

Vítima foi encontrada baleada na rua após correr de agressor

Redação Jornal de Brasília

17/11/2025 13h59

execucao de microempresario em sao paulo pode ter ligacao com a mafia chinesa 164220 400x300

Foto: Reprodução

FRANCISCO LIMA NETO
FOLHAPRESS

Um chinês identificado como Jingwey Su, 35, foi morto a tiros na madrugada de sábado (15), no bairro da Liberdade, região central de São Paulo.

Leia também


Ele foi assassinado na rua Senador Felício dos Santos, por volta de 1h.


Imagens de câmeras de monitoramento mostram a vítima correndo, sendo perseguida por um homem.
A Polícia Militar foi acionada, e os agentes o encontraram caído na rua, baleado. O socorro foi acionado e a morte foi constatada ainda no local.


Homens observam corpo do chinês caído na rua Reprodução/TV Globo Duas pessoas estão paradas em uma rua de concreto, olhando para um objeto desfocado no chão. Ao fundo, há uma porta de madeira e uma porta de metal com grades fechadas. A cena ocorre durante o dia, em área urbana. Nada foi roubado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O celular da vítima foi apreendido.


A perícia e a Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) foram acionadas, e o caso foi registrado como homicídio. A Polícia Civil investiga o caso.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado