Galo vence Itabirito e se mantém na liderança em jogo no DF

Por Marcello Hendriks (texto) e Pedro Santana (foto)

Agência Ceub/Jornal de Brasília

Na tarde deste sábado (17), o Atlético (MG) venceu o Itabirito por 2 a 0 , em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, na Arena BRB Mané Garrincha.

Em partida inédita das equipes, já que nunca se enfrentaram, Bataglia, aos 41 minutos do primeiro tempo e já com um a mais, Hulk, de pé direito, aos 46 do segundo tempo fizeram os gols da partida e garantiram os três pontos para o Galo.

Líder

Com a vitória o Galo chega aos 10 pontos e se mantém na liderança do grupo B, pelo menos até a partida do Vila Nova amanhã fora de casa contra o América-MG.

Além disso, com o gol do Hulk na partida, o atacante alcança a marca de 99 gols pelo Atlético-MG e fica próximo de marca histórica.

Como vinham as equipes?

Antes do jogo o cenário era parecido entre as equipes, o Itabirito tinha 7 pontos, ocupava a terceira colocação do Grupo A e vinha de vitória contra o Uberlândia, fora de casa.

Já o Atlético tinha a mesma pontuação do seu adversário, mas estava na primeira posição do Grupo B a frente do Vila Nova devido ao saldo de gols, além disso havia empatado com a Tombense em 1 a 1 em sua última partida.

Galo sai na frente

No primeiro tempo de jogo as equipes vieram ofensivas e já acumulavam chances dos dois lados com menos de 10 minutos de jogo.

E foi assim durante toda essa primeira metade, com mais volume mas com pouca assertividade, principalmente no último passe, o Galo atacava mas era parado ou por erros ou por faltas.

Já o Itabirito tinha as chances mais claras, em especial nas bolas paradas, mas parava em Everson ou em finalizações equivocadas.

Esse era o cenário do jogo até os 42 minutos, quando, em jogada ensaiada, Igor Gomes cobrou falta da intermediária esquerda e achou o zagueiro Fuchs que passou de cabeça para a pequena área onde Bataglia cabeceou sozinho para abrir o placar.

Até esse momento o Galo não tinha finalizado nenhum fez no gol, o que mostra que a equipe tinha volume mas pouca assertividade.

Primeiro tempo: Itabirito 0 x 1 Atlético – MG

Foto: Pedro Santana/Agência Ceub

O que estava bom…

Na volta do segundo tempo, com o placar ao seu favor, o Atlético – MG jogava com mais paciência e criava dificuldades para seu adversário.

E o que estava bom para o Galo melhorou, aos sete minutos o zagueiro Rayan interrompeu o ataque alvinegro e recebeu o seu segundo cartão amarelo, agora o Itabirito jogava com 10 jogadores e atrás do placar.

No restante do segundo tempo, o Galo dominava na maior parte do tempo mas muitas vezes com posses mais lentas e burocráticas, o Itabirito tinha algumas decidas para o ataque mas não colocava reais perigos ao gol do Everson.

Para acelerar o jogo do Atlético – MG, Felipão colocou Alisson que em pouco tempo já criava boas chances, em especial uma aos 39 minutos em que o atacante acertou o travessão.

O técnico ainda ainda substituiu o Guilherme Arana por Rubéns e a equipe do Atlético – MG começou a criar mais chances.

Já mais agressivo na partida, aos 46 minutos, Rúbens recebeu de Gustavo Scarpa em cobrança curta de escanteio pelo lado esquerdo, driblou seu marcador e cruzou para dentro da área onde encontrou Hulk dentro da área livre para finalizar com pé direito e chegar ao seu gol de número 99 com a camisa alvinegra.

Final de jogo: Itabirito 0 x 2 Atlético – MG

Próximos Jogos

O próximo jogo do Galo é no dia 24, contra o América- MG, no Independência. Já o Itabirito, volta para a sua casa para enfrentar o Patrocinense no dia 25.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira