Galhardo fecha portas para sondagens, foca no Inter e sonha com seleção

Marinho Saldanha

Porto Alegre, RS

Goleador do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo desperta interesse de clubes do exterior. Mas, ao invés de ouvir as sondagens de olho numa oferta atrativa financeiramente, o atacante de 31 anos garante foco total no Internacional e mira vaga na seleção brasileira.

Não são apenas 14 gols no Brasileiro, 19 na temporada. Há também cinco assistências no torneio, o total de nove em todos os jogos do time gaúcho no ano. O desempenho dispensa comentários e atrai, naturalmente, interessados.

Porém, não há sequer abertura para negociar saída. Galhardo está feliz no Beira-Rio, adaptado ao clube, a Porto Alegre e sem qualquer pretensão de ser negociado neste momento.

De acordo com apuração da reportagem, o desejo do atleta está focado em manter o nível individual alto, contribuir no coletivo e conquistar títulos no clube que lhe abriu as portas no início deste ano.

Seu vínculo na equipe do Beira-Rio vai até o fim de 2021 e deve ser cumprido na integralidade. Se alguma situação for acontecer será apenas após a conclusão das disputas em andamento. Ou seja, a partir de fevereiro.

Prorrogar o bom momento tem alvo na seleção brasileira. Com os números e boas atuações, Galhardo sonha em vestir a amarelinha pela primeira vez. Assim, além de realizar um sonho ele também pretende se valorizaria mais ainda para uma negociação futura.

O Internacional passará por um processo eleitoral no fim deste ano. Entre as atribuições do próximo presidente certamente estará estender o vínculo do principal destaque do time até agora. Ou encontrar o melhor negócio quando o cenário atual mudar.

“Ele é um menino muito bom. Eu fico muito feliz com o rendimento dele, e de todos do grupo”, disse Eduardo Coudet em entrevista coletiva recente. “Estamos onde estamos pelo esforço dos jogadores. Eles são os principais protagonistas do que está acontecendo. Os protagonistas são eles”, completou o treinador argentino.

As informações são da Folhapress