Gabigol será desfalque do Flamengo contra o Madureira após exame apontar lesão

RIO DE JANEIRO

(UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Gabigol será desfalque do Flamengo no duelo com o Madureira, neste sábado (2), pelo Carioca. O time rubro-negro pode se sagrar campeão da Taça Guanabara no duelo, que acontece no Maracanã.

Outro fora. O Flamengo informou que o lateral Wesley também não vai estar à disposição.

O clube disse que “após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares”.

Gabigol não vem sendo titular e, na atual temporada, é opção para a vaga de Pedro.

Levantar a taça. A equipe do técnico Tite lidera a Taça Guanabara, com 24 pontos o Fluminense, segundo colocado, tem 21. O torneio é em pontos corridos e o Fla está muito perto de levantar a taça do primeiro turno do Estadual.