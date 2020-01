Gabigol é do Flamengo

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (27), a negociação entre Flamengo, Gabigol e Internazionale de Milão se encerrou com a compra do atacante pelo clube rubro-negro. As informações são do site UOL.

Com o vice de futebol, Marcos Braz, e do diretor Bruno Spindel na cidade italiana, a transação terminou com um acerto de pouco mais de 16 milhões de euros por uma fatia grande do jogador, cerca de 80%.

As negociações iniciaram com o valor de 16 milhões por uma parcela menor, mas como o jogador não é de interesse do clube, o negócio se arrastou até essa semana.

Com isso, Gabigol torna-se o jogador mais caro da história do Flamengo, posto que era do meia uruguaio, Arrascaeta.