Futuro presidente da CBF perdeu duas eleições para deputado e declarou ter um Golf 2005 e uma casa

LUCIANO TRINDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Candidato único na eleição que vai definir o novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no próximo dia 25, Samir Xaud, 41, tentou duas vezes entrar na política, mas fracassou nos pleitos que disputou.

Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PV e recebeu 2.069 votos. Em 2022, fez uma nova tentativa, agora para deputado federal pelo MDB, e recebeu 4.816. Com essa segunda votação, ele se tornou suplente, e ficou a 3.427 votos do candidato menos votado que conseguiu se eleger, Pastor Diniz, do União, que teve 8.243.

Ao concorrer na última eleição, o dirigente declarou um patrimônio de R$ 161.643,29. A lista de bens incluía apenas dois itens, um carro Golf, cor prata, modelo 2005, avaliado em R$ 30 mil, e uma casa em Boa Vista, segundo sua declaração, avaliada em R$ 131.643,29.

Esse patrimônio é menor do que o apresentado por ele em 2018, quando seus bens somavam R$ 200.074,88.

Na campanha de 2022, Xaud relatou gastos que eram praticamente o dobro de seu patrimônio declarado. Em sua prestação à Justiça Eleitoral, constam gastos de R$ 353.027. Sua arrecadação, destinada segundo ele a “atividades de militância”, “publicidade por materiais impressos”, “criação de páginas na internet” e “combustíveis e lubrificantes”, foi de R$ 388.157,13, sendo o diretório estadual do MDB o maior doador (R$ 363.165,53).

O partido apostou no candidato a despeito de denúncias que pesam contra ele. O médico responde a um processo por improbidade administrativa, relativo à época em que foi diretor-geral do Hospital Geral de Roraima, de 2017 a 2020, e teria sido suspenso por dois anos da função de perito do Tribunal de Justiça por um erro em um laudo.

De acordo com a denúncia sobre seu período na unidade de saúde, revelada pelo Estadão, ele e outros seis gestores teriam simulado serviços para justificar pagamentos a uma empresa, causando um prejuízo de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.

Embora a ação ainda esteja em tramitação, Xaud disse à Folha de S.Paulo que o processo foi arquivado.

“O que houve foi uma tentativa de colocar o meu nome dentro de um processo, porque eu era diretor do HGR [Hospital Geral de Roraima], só que eu não era ordenador de despesas. O ordenador de despesas era a Secretaria de Saúde. Então, por uma questão política da oposição, tentaram arrolar meu nome, mas esse processo já foi arquivado.”

O dirigente também nega que tenha sido excluído do cadastro de peritos do TJ de Roraima por dois anos após supostamente errar uma perícia em 2018. “Não, isso são notícias equivocadas, fake news, que divulgam porque eu estava concorrendo a um pleito eleitoral em uma cadeira que é muito disputada”, defendeu-se o médico.

Prestes a comandar uma entidade que arrecadou somente em 2024 R$ 1,5 bilhão, registrando crescimento de 17,6% em relação a 2023, Xaud vem de uma federação com dificuldades para dar suporte aos seus dez associados, que nem sempre reúnem condições financeiras de disputar o Campeonato Roraimense.

A edição deste ano teve somente oito times, com premiações reservadas apenas para os quatro primeiros colocados.

Campeão deste ano, o GAS embolsou R$ 50 mil de premiação. O Monte Roraima, como vice, levou R$ 25 mil. Terceiro e quarto colocados, Baré e São Raimundo ganharam, respectivamente, R$ 15 mil e 10 mil.

Último estado do país a adotar o profissionalismo no futebol, em 1995, 21 anos depois da família Xaud chegar ao poder, com o patriarca Zeca Xaud, o futebol de Roraima é o único do país que não possui segunda divisão.

No cenário nacional, teve neste ano o direito a apenas uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, assim como Rondônia, Mato Grosso do Sul e Amapá, federações que aparecem do 24º ao 27º lugar no ranking da CBF, a partir do qual é feita a distribuição dos participantes.

Concorrendo com a promessa de dar mais transparência a CBF, Samir deixa a FRF ainda sem ter um site oficial. O endereço eletrônico com o nome da entidade leva para uma página inacessível. O principal meio de comunicação é uma conta oficial no Instagram, com informações básicas sobre os jogos do campeonato local e participações de dirigentes da entidade em eventos institucionais.

Profissionais de imprensa que costumam cobrir o torneio fazem parte de um grupo no Whatsapp em que estão funcionários da federação, responsáveis por informações mais completas.

Até o momento, no entanto, ninguém recebeu nenhuma resposta sobre os números relativos à renda e público dos jogos do último estadual, que terminou há mais de um mês, em 5 de abril.