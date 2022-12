França-Inglaterra, uma ‘final antecipada’ nas quartas de final da Copa do Catar

O vencedor jogará as semifinais na quarta-feira, de novo no Al-Bayt, contra o vencedor do duelo Marrocos-Portug

França e Inglaterra, atual campeã mundial contra a finalista da última Eurocopa, disputarão neste sábado uma ‘final antecipada’ pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar-2022.

O confronto entre esses ‘inimigos íntimos’ há décadas, mas que se enfrentarão pela primeira vez em uma partida eliminatória de Copa do Mundo, acontecerá no majestoso estádio Al-Bayt, em Al Khor, a 45 quilômetros de Doha, a partir das 22h locais (16h pelo horário de Brasília).

O vencedor jogará as semifinais na quarta-feira, de novo no Al-Bayt, contra o vencedor do duelo Marrocos-Portugal, que também se enfrentam no sábado a partir das 18h locais (12h de Brasília).

Os ‘Bleus’ e os ‘Three Lions’, cujo último confronto data de 2017, se enfrentaram 33 vezes desde 1923, mas seus únicos dois duelos em Copas do Mundo, na Inglaterra-1966 e na Espanha-1982, ambos na primeira fase, terminaram com uma vitória inglesa.

A França eliminou a Polônia ao vencer por 3 a 1 nas oitavas de final com uma exibição brilhante de Kylian Mbappé, autor de dois gols e uma assistência para Olivier Giroud.

A Inglaterra, por sua vez, depois de sofrer na primeira meia hora de jogo, acabou goleando o Senegal por 3 a 0 com uma grande partida da nova joia do futebol europeu, Jude Bellingham, de 19 anos, e o primeiro gol na Copa do Catar do artilheiro e capitão Harry Kane.

Uma ameaça chamada Mbappé

Se há um jogador que vem desequilibrando no Catar-2022 esse é Kylian Mbappé.

Artilheiro do torneio com cinco gols em quatro jogos, o atacante da atual campeã mundial tira o sono de Gareth Southgate e toda a seleção da Inglaterra.

O astro, que faz 24 anos no dia 20 de dezembro, foi fundamental para os ‘Bleus’ na primeira fase, contra a Dinamarca, jogo em que marcou dois gols na vitória por 2 a 1, e nas oitavas de final, onde destruiu a Polônia com dois gols e uma assistência.

Junto com Ousmane Dembelé e Antoine Griezzmann, Mbappé aproveita o ‘trabalho sujo’ de Olivier Giroud, o camisa 9 que atua como pivô e assim libera e cria espaços.

Mbappé “é um jogador de classe mundial que sempre aparece quando todos precisam dele. É isso que esses jogadores diferenciados fazem. Esse é o desafio que enfrentamos”, disse Gareth Southgate.

A sua presença levaria o treinador inglês a abandonar o 4-3-3 ofensivo que tinha proposto até agora para um 3-4-3 ou 3-5-2 em que o lateral Kyle Walker atuaria como terceiro zagueiro e seria o encarregado de conter Mbappé.

“Este jogo não é Inglaterra contra Mbappé, é Inglaterra contra França”, afirmou Walker, que já o enfrentou pelo seu clube, o Manchester City, nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

“Sei que (Mbappé) é um grande jogador, mas não estamos jogando tênis. Não é um esporte individual, é um jogo de equipe”, acrescentou e alertou que “não podemos esquecer (Olivier) Giroud, que marcou inúmeros (gols) e (Ousmane) Dembele, que para mim é tão bom pelo outro lado”.

Poder de fogo inglês

Mas se a França intimida com Mbappé e companhia, a Inglaterra não fica muito atrás.

Os inventores do futebol mostraram um futebol ofensivo e coletivo que encantou até agora na Copa do Catar-2022.

Com Harry Kane como ‘assistente’ em vez de artilheiro letal, a velocidade nas pontas de Buyako Saka, Phil Foden, Marcus Rashford, Grealish e Raheem Sterling – um dilema para Southgate, que tem jogadores ofensivos em abundância – e o talento de Bellingham, a Inglaterra já marcou doze gols em quatro jogos e sofreu apenas dois, ambos na vitória por 6 a 2 sobre o Irã com a vantagem já consolidada.

“Na verdade, as laterais terão que ser bem fechadas”, admitiu Giroud.

Em suma, será um jogo em que a promessa de um futebol ofensivo e de gols parece garantida.

