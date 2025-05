Fortaleza só empata com o Bucaramanga e adia classificação na Libertadores

Fortaleza, 13 (AE) – Não foi desta vez que o Fortaleza pôde comemorar a sua classificação antecipada na Copa Libertadores. Vindo de goleadas recentes, o time de Juan Pablo Vojvoda esbarrou na retranca do Atlético Bucaramanga-COL e acabou empatando sem gols nesta terça-feira, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Grupo E.

Apesar do empate, o Fortaleza dorme na liderança da chave, com oito pontos. O vice-líder é o Racing-ARG, com sete, que encara o Colo-Colo-CHI, na quarta-feira, na Argentina. Já o Bucaramanga saiu satisfeito com o resultado, seguindo em terceiro, com seis, e ainda com chances matemáticas por uma vaga no mata-mata.

Ao contrário dos últimos jogos, o Fortaleza entrou em campo pouco inspirado. Com dificuldade para furar a linha defensiva adversária, trocou muitos passes de um lado do campo para o outro, sem nenhuma efetividade. O Bucaramanga veio disposto a jogar em linhas baixas e pouco se expôs, nem mesmo nos contra-ataques.

Sem conseguir agredir o adversário, o time de Vojvoda passou a explorar as bolas longas, para Marinho e Breno Lopes. As tentativas até surtiram algum efeito, dando velocidade nas transições, porém na única chance que conseguiu finalizar, Breno Lopes mandou sobre o gol.

O Fortaleza veio com outra postura para a segunda etapa. Sufocando o Bucaramanga, começou a empilhar chances. A melhor delas foi em um cabeceio de Breno Lopes, livre de marcação, na trave. A entrada de Lucero no lugar de Deyverson também deu outra dinâmica ao ataque cearense, com jogadas individuais e abrindo espaço.

Pochettino pegou a sobra na área, mas parou no goleiro. Depois, Lucero desperdiçou grande chance. O Bucaramanga gastava tempo com cera e já dava sinais de cansaço. Na reta final, o Fortaleza seguiu com sua blitz, mas sem efetividade. Já no acréscimo, Pikachu emendou de primeira e tirou ‘tinta’ da trave, mostrando que não era o dia do ataque nordestino.

Agora o Fortaleza vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no sábado, às 18h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, diante do Vasco. Pela Libertadores, atua somente no dia 29, no duelo contra o Racing-ARG, na Argentina, no confronto que provavelmente valerá a liderança da chave.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO BUCARAMANGA-COL

FORTALEZA – João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Mateus Rossetto, Lucas Sasha (Pochettino) e Emmanuel Martínez (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Kervin Andrade) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO BUCARAMANGA-COL – Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Chávez (Mena), Londoño (Mosquera) e Sambueza (Leonardo Flores); Castañeda (Peñaranda) e Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

CARTÃO AMARELO – Londoño (Atlético Bucaramanga).

ÁRBITRO – Derlis Lopez (PAR).

RENDA – R$ 781.591,00.

PÚBLICO – 40.279 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadão Conteúdo