Força-tarefa começa a vistoriar estádios do DF

Nesta segunda-feira (29), representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária começaram a vistoriar equipamentos públicos do Distrito Federal nos estádios. As primeiras vistorias ocorrerão no estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, no Gama.

Estiveram presentes, na ocasião,. O secretário Executivo de Futebol, Paulo Victor, e o chefe de gabinete, Márcio Rogério Almeida Araújo, da Secretaria de Esporte e Lazer, também participaram da ação.

“As vistorias técnicas estão sendo feitas. Iremos fazer as melhorias possíveis para que possamos dar continuidade ao campeonato – a princípio, sem a participação do público. Acredito que, daqui para frente, teremos condições de melhorar muito os nossos estádios”, destacou Paulo Victor.

A força-tarefa, criada com a missão de averiguar e eliminar possíveis adversidades nos 12 espaços esportivos da capital federal para retirada dos laudos, passou por gramado, vestiários, salas de apoio, tribunas e camarotes.

Nesta semana, o grupo ainda visitará os estádios Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia; Elmo Serejo Farias, o Serejão, em Taguatinga; e Augustinho Lima, em Sobradinho.

Os trabalhos devem ser finalizados em um prazo de até 20 dias, podendo ser prorrogado.