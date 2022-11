Fora da fase de grupos da Copa, Neymar mostra tornozelo inchado

Exames realizados posteriormente detectaram a gravidade da lesão. O craque perderá as partidas contra Suiça, na segunda (28), e Camarões, na quinta (1)

Neymar fez uma postagem em suas redes sociais na tarde deste sábado (26) mostrando imagens de sua recuperação. O camisa 10 da seleção brasileira sofreu uma lesão ligamentar, além de um edema ósseo, no tornozelo direito. Ele é desfalque certo no restante da fase de grupos da Copa do Mundo, mas trabalha para reforçar a equipe em um eventual mata-mata.

O atacante do Brasil postou quatro fotos, duas delas do tornozelo lesionado, ainda muito inchado após a pancada, uma selfie e outra com um equipamento de recuperação na perna, e ainda escreveu a mensagem “Bora!”.

Neymar sofreu a lesão após uma entrada na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, na estreia do Brasil na Copa. Ele foi substituído, algo raro na seleção, chorou de dor no banco e deixou o estádio Lusail mancando. Exames realizados posteriormente detectaram a gravidade da lesão. O craque perderá as partidas contra Suiça, na segunda (28), e Camarões, na quinta (1).

A presença no mata-mata ainda é incerta, mas a comissão técnica não descarta colocá-lo em campo no sacrifício em caso de urgência, segundo apurou o UOL. O favorito a substituir Neymar diante da Suíça é Rodrygo.