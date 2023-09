Fluminense vence Fortaleza com gol no fim em despedida de Diniz antes da seleção

Agora os dois times aproveitam a parada para a Data Fifa e só voltam a jogar em alguns dias

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Em um jogo com poucas chances claras, gramado ruim e vários erros, o Fluminense conseguiu um gol no final e venceu o Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, neste domingo (3).

Diogo Barbosa, já nos acréscimos, foi o autor do gol da vitória.

Com o Maracanã fechado para tratamento do gramado, o Fluminense optou por Volta Redonda mas também sofreu com o campo ruim. No meio do segundo tempo foi possível ver David Braz reclamando após ser atrapalhado.

Com o resultado, o time tricolor fica em quinto, com 39 pontos, enquanto o Fortaleza permanece em oitavo, com 32.

Esse jogo marca o último de Diniz pelo Fluminense antes da estreia na seleção brasileira. O treinador viaja ainda neste domingo para Belém.

Agora os dois times aproveitam a parada para a Data Fifa e só voltam a jogar em alguns dias. O Fluminense encara o Vasco no dia 16, sábado, às 16h. Já o Leão do Pici tem o Corinthians pela frente no dia 14, quinta-feira, às 19h.

As duas equipes são semifinalistas de competições continentais. O Fluminense na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana.

Um desfalque de última hora para os cariocas foi o zagueiro Nino, poupado por cansaço físico. Paulo Henrique Ganso também ficou fora após uma pancada no joelho esquerdo durante o jogo contra o Olimpia.

O técnico Fernando Diniz e o lateral-direito Samuel Xavier levaram o terceiro cartão amarelo e ficam fora do clássico com o Vasco, na volta da Data Fifa.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou agitado e já com polêmica após Cano cair na área e pedir pênalti.

O árbitro mandou seguir. A primeira boa chance foi do Fortaleza, aos 14 minutos, com Lucero exigindo ótima defesa de Fábio.

O Fortaleza tomou um susto aos 18 minutos quando João Ricardo recebeu atendimento após uma defesa em chute de Cano. Fernando Miguel chegou a aquecer, mas o titular ficou em campo.

Apesar da expectativa por um bom jogo, o primeiro tempo foi tomado por mais faltas e erros do que bons lances de ataque. O jogo em si foi picotado e com poucas emoções, além do gramado ruim. Foram 71 passes errados.

A partida foi bem parada nos primeiros 45 minutos com diversas interrupções causadas pelo árbitro. Diogo Barbosa e Brítez levaram cartões amarelos por reclamação, assim como o técnico Fernando Diniz. Foram seis no total.

No começo do segundo tempo, o Fortaleza ensaiou uma pressão e tentou chegar, mas sem efetividade. O Fluminense também conseguiu chegar mais.

Os dois treinadores mexeram bastante nas equipes na primeira parte do segundo tempo, com Diniz mudando até o posicionamento do time. A sensação, porém, era de que nenhum dos times fazia por onde para ganhar o jogo. As mudanças deixaram o Flu mais aberto e possibilitaram chegadas dos visitantes, que pecavam na tomada de decisão.

Com a necessidade de fazer o gol, as equipes pararam de povoar o meio-campo e passaram a apostar muito no contra-ataque para ameaçar o adversário. Arias chegou a pedir um pênalti nos últimos minutos, mas o árbitro não deu, o que gerou ainda mais xingamentos da torcida tricolor.

Mas a insistência de Lima em um jogada nos acréscimos deu o gol da vitória ao Fluminense, com Diogo Barbosa. Ainda deu tempo de o preparador físico Marcos Seixas ser expulso do banco logo depois.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Martinelli), David Braz, Diogo Barbosa; André, Alexsander (Daniel), Arias, Keno (Lima), John Kennedy (Lelê), Cano (Leo Fernández). Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Caio Alexandre, Pochettino (Thiago Galhardo); Yago Pikachu (Machuca), Guilherme (Escobar) e Lucero (Romarinho). Técnico: Vojvoda.

Estádio: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Público presente: 10.035 pessoas

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-Fifa/SC)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Samuel Xavier, John Kennedy, André e Fernando Diniz (FLU); Brítez, Zé Welison e Escobar (FOR)

Cartões vermelhos: Marcos Seixas (preparador físico) (FLU)

Gols: Diogo Barbosa, FLU, aos 46 minutos do segundo tempo