Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em busca de reabilitação, o Flamengo recebe o Atlético-GO neste sábado, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real. Confira as principais informações da partida.

HORÁRIO

A partida será disputada neste sábado, às 21h30.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao vivo Flamengo x Atlético-GO pelo canal Premiere. O Estadão fará transmissão em tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Vitinho, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Oliveira (João Victor) e Nicolas; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Gustavo Ferrareis; Janderson, Chico e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo inicia a rodada na terceira colocação com 35 pontos. Na última rodada, perdeu por 4 a 0 para o Atlético-MG, resultado que causou a demissão do técnico Domènec Torrent. Na última quarta-feira, Rogério Ceni estreou como treinador da equipe carioca e perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, em jogo válido pela Copa do Brasil.

O Atlético-GO aparece na 14ª posição, com 23 pontos. A equipe goiana vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians.

