Flamengo vence Vasco por 4 a 1 com golaços no Maracanã

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP

O Flamengo amassou o Vasco no 1° tempo, goleou um frágil rival por 4 a 1 em um clássico agitado dentro do Maracanã e voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time de Jorge Sampaoli com 16 pontos e na 5ª posição da tabela. A equipe de Maurício Barbieri, por outro lado, caiu para a penúltima colocação com seis pontos e, para piorar, chegou ao 8° jogo sem vitória.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana. O Vasco encara o Inter em Porto Alegre no domingo (11), enquanto o Flamengo, no mesmo dia, recebe o Grêmio. Antes disto, o rubro-negro tem pela frente o Racing pela Libertadores.

VASCO

Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Galarza (Mateus Carvalho), Jair e Piton; Orellano (Barros) (Zé Gabriel), Alex Teixeira (Gabriel Pec) e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia (Vidal), Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Cebolinha); Matheus França (Victor Hugo) e Pedro. T.: Jorge Sampaoli

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Alex Teixeira, Capasso (VAS)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Pulgar (FLA) aos 13 min do 1° tempo; Gerson (FLA), aos 15 min do 1° tempo; Pedro (FLA), aos 41 min do 1° tempo; Ayrton Lucas (FLA), aos 46 min do 1° tempo; Jair (VAS), aos 12 min do 2° tempo