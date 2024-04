Flamengo vence São Paulo e aumenta pressão sobre Carpini

EDER TRASKINI, BRUNO BRAZ E IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (17), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileiro.

O Flamengo saiu na frente na primeira etapa e ampliou no início do segundo tempo. O Tricolor diminuiu a 15 minutos do fim, mas ficou nisso.

Os gols foram marcados por Luiz Araújo e De la Cruz, para o Flamengo. Ferreira descontou para o São Paulo.

Carpini armou um São Paulo mais defensivo com a volta de Welington, mas colocou o time para o ataque no intervalo. A alteração deu mais espaço para o Rubro-Negro, que ampliou seu domínio na partida.

A derrota aumentou a já enorme pressão que Carpini sofre no cargo. O treinador já vem sendo mais firmemente questionado desde a derrota para o Talleres (ARG) na Libertadores.

Com o resultado, chegou a seis pontos em dois jogos e divide a liderança com o Internacional. Já o Tricolor segue sem somar nenhum e entre os piores do torneio.

O Flamengo volta a campo neste domingo (21), às 16h, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque. Já o São Paulo visita o Atlético-GO, também no domingo, às 18h, no estádio Antonio Accioly.

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Igor Jesus) e De La Cruz (Gerson); Bruno Henrique (Victor Hugo), Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro. T.: Tite

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi (Erick), Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia (Juan), Michel Araujo (Ferreira) e Welington; Luciano e Calleri (André Silva). T.: Thiago Carpini.

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Fabrício Bruno; Michel Araujo, Luciano e Igor Vinícius

Gols: Luiz Aráujo (20’/1ºT) e Nicolás De la Cruz (8’/2ºT); Ferreira (33’/2ºT)