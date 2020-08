Flamengo vence Santos em jogo com dois gols anulados pelo VAR

PUBLICIDADE

Eder Traskini e Léo Burlá

São Paulo-SP

O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0, neste domingo (30), na Vila Belmiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Gabigol, que roubou a bola no campo de defesa e apareceu para finalizar a jogada na área adversária. À parte da grande jogada do atacante revelado pela base santista, a partida foi marcada por muita demora na consulta ao VAR em dois gols anulados do Santos: no fim, foram 17 minutos de acréscimo.

Com a vitória, o Flamengo chegou a oito pontos e começa a se aproximar do G-6 do torneio, dando um pouco de tranquilidade ao técnico Domènec Torrent. Já o Santos de Cuca estacionou nos sete, ao sofrer a segunda derrota consecutiva, e foi ultrapassado pelos cariocas.

O Santos volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Vasco, na Vila Belmiro. O Flamengo joga um pouco mais cedo, também na quarta-feira, às 20h30, contra o Bahia, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA).

O Santos marcou dois gols ainda na primeira metade do primeiro tempo, mas ambos foram anulados pelo VAR, que demorou quase oito minutos para analisar os dois lances. No primeiro, Raniel estava à frente da linha da bola no cruzamento de Pará. No segundo, Jobson, em posição de impedimento, tenta a cabeçada na falta cobrada por Marinho e erra, mas a arbitragem entende que ele participa do lance e anula o gol.

Na segunda etapa, um carrinho de Gustavo Henrique em Marinho rende nova parada de três minutos para análise do VAR, que mantém a marcação de campo: impedimento equivocadamente marcado.

O destaque da partida foi Gabigol. Aniversariante do dia, ele festejou seus 24 anos com gol e homenagem na Vila Belmiro. Além da bola na rede, o camisa 9 do Flamengo foi o jogador mais ligado do Rubro-negro e esteve presente nas melhores tramas ofensivas da equipe.

No lance que resultou em seu gol, teve fôlego para roubar a bola e percorrer o campo até o passe de Michael. O artilheiro ainda levou perigo ao goleiro João Paulo em pelo menos três ocasiões, mas também fez escolhas erradas na hora de concluir. Ele deixou o gramado com um cartão amarelo motivado por uma suposta provocação na comemoração e foi substituído com dores no tornozelo.

O pior foi Felipe Jonatan. O lateral-esquerdo do Santos não fazia uma partida ruim, mas foi o seu erro que decidiu o jogo. O Peixe cobrou escanteio curto, a bola foi atrasada para Felipe Jonatan, que se adiantou em campo e acabou perdendo seu controle. Gabigol efetuou o desarme. No contra-ataque, o Flamengo saiu em vantagem numérica e marcou seu gol, com o artilheiro chegando à área santista para arrematar.

O técnico Cuca teve a semana cheia para trabalhar e avisou que focaria na parte ofensiva, para melhorar a criação de jogadas. E funcionou. Com Felipe Jonatan e Pará jogando por dentro ao invés de colados nas laterais, o Peixe criou chances e chegou a abrir o placar duas vezes, mas o VAR anulou ambas.

O grande tormento para o sistema defensivo do Flamengo foram as jogadas pelas pontas, uma das armas mais utilizadas pelo Santos contra o Rubro-negro. Pelo lado direito, Marinho levou Filipe Luís ao desespero com dribles e cortes para dentro. Do outro lado, Soteldo também deu uma canseira para o improvisado Renê, que se limitou a vigiar camisa 10 santista. A defesa do Flamengo ficou exposta em muitos momentos, mas o time se acertou melhor após o intervalo e ofereceu menos facilidades para os donos da casa.

O segundo tempo foi igualmente movimentado. O Santos pressionou e forçou Diego Alves a fazer duas boas defesas. O Flamengo, porém, era perigoso nos contra-ataques e teve duas oportunidades desperdiçadas por Gabigol. No fim, o time paulista não teve forças para buscar a igualdade.

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan (Ivonei); Jobson (Jean Mota), Diego Pituca, Carlos Sánchez (Lucas Braga); Marinho, Soteldo, Raniel (Kaio Jorge). T.: Cuca

FLAMENGO

Diego Alves (César); Renê (Isla), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson (Willian Arão), Michael, Arrascaeta; Bruno Henrique (Everton Ribeiro), Gabigol (Diego). T.: Domènec Torrent

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Renê, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, Willian Arão, Michael e Isla (Flamengo); Pará, Jobson, Lucas Veríssimo, Ivonei, Soteldo e Cuca (Santos)

Gol: Gabigol, aos 50 minutos do primeiro tempo

