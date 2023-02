Flamengo terá equipe modificada por ordem médica e tática contra Al Ahly

O Flamengo entrará em campo contra o Al Ahly, neste sábado (11), pela disputa de 3º e 4º lugares do Mundial de Clubes

Rabat, Marrocos

O Flamengo entrará em campo contra o Al Ahly, neste sábado (11), pela disputa de 3º e 4º lugares do Mundial de Clubes, com uma equipe modificada em relação à derrota para o Al Hilal, por 3 a 2, nas semifinais. As mudanças acontecerão tanto por ordem médica quanto tática.

O time carioca terá três desfalques certos para o duelo: o volante Gerson, expulso após cometer o pênalti que resultou no segundo gol do Al Hilal, além do zagueiro Léo Pereira e do lateral esquerdo Filipe Luís, estes dois últimos por estarem lesionados.

Léo Pereira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Já Filipe Luís teve uma contusão na fáscia plantar do pé direito

Ambos iniciaram tratamento.

No lugar de Gerson, os chilenos Vidal e Erick Pulgar disputam a vaga. Vidal tem estilo mais técnico, e Pulgar características mais defensivas.

Fabrício Bruno atuará na vaga de Léo Pereira, e Ayrton Lucas seguirá como titular da lateral esquerda.

Além das modificações na escalação, Vítor Pereira também pretende mudar taticamente a equipe.

MATHEUZINHO TAMBÉM PODE PERDER VAGA

Na questão tática e técnica, quem pode perder vaga é o lateral direito Matheuzinho, aposta do técnico Vítor Pereira contra o Al Hilal que não deu certo. O jovem foi quem cometeu o primeiro pênalti da partida e teve uma atuação ruim. O uruguaio Varela, de características mais defensivas, pode ser a novidade.

O Flamengo enfrentará o Al Ahly neste sábado (11), às 12h30, em Tânger, no Marrocos, pela disputa de 3º e 4º lugar.