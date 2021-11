Flamengo recebe Ceará com a missão de adiar o título antecipado do Atlético-MG

Reflexo da perda do sonhado título das Américas, o time carioca já vai para campo sem o técnico Renato Gaúcho e com uma defesa bem diferente

Depois da dolorosa derrota na final da Copa Libertadores diante do Palmeiras por 2 a 1, no último fim de semana, o Flamengo encara o Ceará nesta terça-feira, às 20h, no Maracanã, para manter vivo o sonho de ser campeão brasileiro, um título que está nas duas mãos do Atlético-MG. Reflexo da perda do sonhado título das Américas, o time carioca já vai para campo sem o técnico Renato Gaúcho e com uma defesa bem diferente.

Este duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 67 pontos em 34 jogos, 11 a menos do que o líder Atlético-MG, com 78 pontos. Ou seja, caso o rubro-negro não vença, o time mineiro já vai ser campeão antecipado mesmo faltando ainda mais três rodadas. Os visitantes lutam por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Em oitavo lugar com 49 pontos, está a apenas três do Internacional, sexto colocado.

O desligamento de Renato Gaúcho foi definido, nesta segunda-feira à tarde, pela direção do clube. É a primeira baixa gerada pela perda do título da Libertadores. O clima não vinha bem desde o tropeço anterior na Copa do Brasil, com a eliminação na semifinal para o Athletico-PR. E o título brasileiro está praticamente descartado. Na temporada dos sonhos, sobrou mesmo só o título no estadual. Nas últimas rodadas, Maurício Souza, ex-sub-20 e que vinha sendo auxiliar na comissão técnica, está confirmado.

Com o cansaço e abatimento provocado pela perda do título em Montevidéu, no Uruguai, o interino deve escalar um time diferente. Nem foram relacionados os laterais Isla e Filipe Luis, este com uma lesão muscular; os zagueiros Rodrigo Caio e David Luiz, além do volante Willian Arão.

A defesa será totalmente diferente da que esteve na decisão, com Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê. No meio campo, Thiago Maia entra na vaga de Arão. No mais, será a formação titular e que voltou do Uruguai como vice-campeã. À tarde houve um treino leve.

Em relação ao time cearense, o técnico Tiago Nunes vai ter uma baixa importante. O meia Vina está no departamento médico, com uma lesão na parte posterior da coxa direita. A ideia é recuperá-lo para os dois últimos jogos, diante do América-MG e do Palmeiras. Rick pode entrar em seu lugar. “O mais importante é mantermos o equilíbrio mostrado nos últimos jogos nos três setores: defesa, meio-campo e ataque. O Flamengo é um time forte, independente de quem seja escalado” comentou Nunes.

