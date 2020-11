Flamengo pede substituição da arbitragem para jogo contra o São Paulo

PUBLICIDADE

Rio de Janeiro, RJ

Em carta enviada a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o Flamengo oficializou pedido para a troca do trio escalado para o jogo de quarta diante do São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo contestou a escalação do trio formado por Wilton Pereira Sampaio, Fabricio Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. O clube alega ter sido prejudicado por eles no duelo contra o Internacional.

O Rubro-negro aponta que não pode ficar sujeito a “sofrer penalidades com base em falhas técnicas na arbitragem” ou que o clube já “entre em campo com seus jogadores inicialmente estressados e acuados”.

Após perder por 2 a 1 no Maracanã, na semana passada o Flamengo precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença para se classificar. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Em caso de empate ou derrota, a vaga será tricolor.

