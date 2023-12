Flamengo olha para base após gastar R$ 300 milhões em janelas do início do ano

Essa soma não conta compras de jogadores que chegaram primeiramente por empréstimo, como Gabigol e Ayrton Lucas.

LUISA SÁ

(UOL-FOLHAPRESS)

O técnico Tite planeja testar mais os jovens formados na base do Flamengo em 2024. Com pré-temporada e mais tempo de treinos, alguns nomes podem conquistar a comissão e surgir na equipe profissional.

O Flamengo teve gastos de mais de R$ 300 milhões desde 2019 com reforços na janela do começo do ano. Essa soma não conta compras de jogadores que chegaram primeiramente por empréstimo, como Gabigol e Ayrton Lucas.

O clube não quer fazer gastos estratosféricos para a próxima temporada e já estabeleceu um teto de R$ 160 milhões. Nomes como De La Cruz e Léo Ortiz já ocupariam boa parte desse orçamento.

Uma alternativa do clube em 2024 será olhar para dentro. Tite já admitiu que quer dar mais oportunidades aos meninos formados no Fla a partir do próximo ano.

O treinador teve pouco tempo para conhecer as joias, mas vai intensificar esse contato durante a pré-temporada da equipe. Quem pode ajudar nesse processo é Juan, gerente de futebol que tem mais ligação principalmente com quem sobe.

O Flamengo tem hoje só quatro jogadores da base consolidados no profissional: Matheus Cunha, Matheuzinho, Wesley e Victor Hugo. Os dois laterais brigaram por vaga na lateral-direita, mas quem terminou como titular foi Varela.

QUEM PODE PINTAR

Tite já conhece alguns nomes que treinam com ele, como Cleiton, Igor Jesus e Evertton Araújo, já integrados ao time principal. Rayan Lucas é outro que agradou e foi incorporado.

O goleiro Dyogo Alves pode evitar que o Fla vá ao mercado. Ele é sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu, foi importante no Sub-20 e pode ocupar a vaga que hoje é de Santos, caso o veterano deixe o clube.

Lorran é um dos nomes que gera mais expectativa. Ele é visto internamente como um atleta com alto potencial de venda, mas foi pouco visto por Tite até o momento. Logo na chegada do treinador, ele desceu para jogar pelo sub-17 e depois foi servir a seleção brasileira.

Gabriel Noga e Santiago Ocampos estouraram a idade da base. Caso não sejam negociados, os dois também podem ter espaço no profissional.

POUCO ESPAÇO

Em um elenco estrelado, os jovens costumam aparecer menos. Jogadores que tiveram algum destaque foram rapidamente vendidos, casos de João Gomes, Matheus França, Rodrigo Muniz, entre outros.

A maioria dos jovens utilizados foi no Estadual. O Flamengo começou o ano com um time alternativo, algo que também vai ocorrer em algumas rodadas da próxima temporada.

Matheus Gonçalves é outro que pode ser aproveitado. Ele volta e o Flamengo após empréstimo ao Red Bull Bragantino, que avalia se fará oferta de compra definitiva. O jovem agrada Tite.

O Flamengo deve usar a base em ao menos três jogos, entre a segunda e a quarta rodada do Carioca. Isso porque o grupo profissional estará nos Estados Unidos para a pré-temporada. Alguns atletas menos utilizados podem aproveitar a chance se se juntar ao sub-20 de Mário Jorge e ter minutos.

Veja os gastos na 1ª janela

2023: Gerson (R$ 45 milhões – valor com decréscimo ao que o Marselha devia ao Flamengo). Rossi sem custo. Total de: R$ 45 milhões.

2022: Santos (R$ 17,5 milhões), Pablo (R$ 16,67 milhões), Fabrício Bruno (R$ 15 milhões), Marinho (R$ 6,45 milhões). Ayrton Lucas por empréstimo. Total de: R$ 55,6 milhões.

2021: Bruno Viana veio por empréstimo.

2020: Léo Pereira (R$ 34,2 milhões), Michael (R$ 38,49 milhões). Pedro Rocha, Thiago Maia e Pedro por empréstimo. Gustavo Henrique veio de graça. Total de: R$ 72,69 milhões.

2019: Rodrigo Caio (R$ 24,5 milhões), Arrascaeta (R$ 80 milhões), Bruno Henrique (R$ 26,8 milhões). Gabigol veio emprestado. Total de: R$ 131,3 milhões.

*Fonte: balanços financeiros do clube