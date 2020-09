Flamengo monta operação contra desgaste em jogos no Equador

PUBLICIDADE

Passada uma sequência de cinco jogos em 15 dias, o Flamengo toma fôlego para uma jornada dupla de Libertadores no Equador, com início às 21h desta quinta-feira (17), contra o Independiente del Valle -na terça (22), enfrenta o Barcelona de Guayaquil.

Além das dificuldades naturais da competição continental, o Flamengo reencontra os desafios da altitude da capital equatoriana na primeira partida. O clube conta, no entanto, com uma memória de dados importante para tentar minimizar os efeitos dos 2.850 metros acima do nível do mar.

De 2010 para cá, o time rubro-negro teve jogos em condições parecidas na Bolívia e no Equador, o que contribuiu para a montagem do planejamento de agora. No protocolo rubro-negro, há avaliações da musculatura respiratória e o uso de aparelhos que detectam a difusão de oxigênio no sangue.

Além disso, há o uso de medicação que colabora no aumento da oxigenação e a avaliação da saturação de cada atleta. Tocadas por Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, as medidas contribuem, mas é corrente no mundo do futebol que a perda técnica e física é quase irreparável.

Com este cenário mais complexo na primeira batalha, a equipe seguirá logo após o jogo para Guayaquil, cidade ao nível do mar e local da partida posterior. A casa do Barcelona equatoriano é velha conhecida do Flamengo, que já encarou times locais diversas vezes nos últimos anos.

Apenas contra o Emelec, os rubro-negros jogaram cinco vezes de 2012 até aqui. Para mudar de ambiente o mais rapidamente possível, a delegação irá voar em avião fretado logo após o apito final no estádio Rodrigo Paz Delgado.

Já longe dos problemas causados pelo ar rarefeito, os jogadores iniciarão na própria aeronave o trabalho de recuperação após o jogo, de maneira que eventuais danos já sejam imediatamente reparados antes da chegada a Guayaquil.

Os métodos de treinamento em solo equatoriano, no entanto, não terão muita diferença em relação ao que ocorrem diariamente no Ninho do Urubu, com o acompanhamento do controle de carga e a elaboração de relatórios de saúde e esforço.

Adepto da alta performance física, o técnico Domènec Torrent mandará a campo a equipe que estiver em melhores condições, algo que ele já vem fazendo em jogos no Brasil.

Com o cenário adverso e a viagem internacional, o espanhol irá levar ainda mais a fundo seu método de trabalho. Filipe Luís e Arrascaeta, por exemplo, foram poupados na recente derrota contra o Ceará para que estejam mais próximos do melhor estágio.

Com vitórias nos dois jogos disputados na caminhada pelo tricampeonato continental, o Flamengo mira voltar de viagem com a vaga para as oitavas para lá de encaminhada. Após estas duas partidas, os campeões voltarão a atuar em 30 de setembro, quando vão rever o del Valle, no Rio.

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Jorge Pinos; Beber Caicedo, Segovia, Schunke e Preciado; Pellerano, Moisés Caicedo, Faravelli e Fernando Guerrero; Jacob Murillo e Gabriel Torres. T.: Miguel Ángel Ramírez

FLAMENGO

César; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol. T.: Domènec Torrent

Estádio: Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (17)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Transmissão: Facebook Watch

