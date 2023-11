Flamengo já sabia da possibilidade de gramado ruim antes mesmo de fechar vinda para o Mané Garrincha

O clube rubro-negro fechou o contrato para Brasília há algumas semanas, ciente de que haveria um show de grande porte no local

Informações passadas nesta quarta-feira (01) pela Arena BRB, já no estádio Mané Garrincha, garantem que o Flamengo sabia das condições do gramado do estádio.

O clube rubro-negro fechou o contrato para Brasília há algumas semanas, ciente de que haveria um show de grande porte no local. O músico Roger Waters passou pela casa, há uma semana.

Segundo a administração do estádio, “os shows internacionais, que possuem uma grande turnê, são marcados com antecedência de meses. O Flamengo sabia que poderia estar nessas condições. Ontem, o Tite e o Marcos Braz estiveram no estádio, viram a situação”, destacou a responsável pela administração do estádio.

Flamengo e Santos jogam pela 31ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro precisou vir ao DF, já que o estádio do Maracanã está entregue à Conmebol, para a final da Libertadores, sábado, entre Fluminense e Boca Juniors.