Flamengo é salvo pela base, vence Cuiabá e segue com sonho do título

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A base salvou o Flamengo. Com gol no finalzinho, Matheus Gonçalves garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Cuiabá, na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal. Em partida pela 34ª rodada, o rubro-negro começou melhor e foi mais dominante de modo geral, mas os donos da casa assustaram com as bolas longas e tiveram até um gol anulado.

O resultado deixa o Flamengo em quarto, com 62 pontos, seis de distância para a liderança. O Botafogo ainda entra em campo nesta quarta. O Cuiabá se afunda ainda mais em penúltimo, com 29 pontos. O Fluminense, primeiro time fora da zona e que ainda joga, tem 37.

O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés do jovem Guilherme, de 18 anos. Foi a estreia dele no time profissional depois de ser relacionado três vezes por Filipe Luís no Brasileirão. Ele é destaque no sub-20, com oito gols e quatro assistências na temporada. Matheus Gonçalves fez o segundo. Do outro lado, o Cuiabá voltou a fazer um gol depois 45 dias. O último havia sido em 5 de outubro. Derik Lacerda foi quem abriu o placar no jogo.

O Flamengo volta a entrar em campo na terça-feira, às 20h, quando visita o Fortaleza. O Cuiabá joga no sábado, às 19h30, contra o Juventude fora de casa.

O Flamengo entrou em campo lotado de desfalques. Foram 13 no total: David Luiz (mal-estar), Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos (transição), Everton Cebolinha, Pedro e Viña (fora da temporada), Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz (convocados). Gabigol está afastado e volta na próxima rodada.

O estádio estava com maioria de rubro-negros, mas público bem baixo. Com preços altos, a arena não encheu, mas a torcida do Fla se fez presente. Foram pouco mais de 12.800 presentes.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo se lançou ao ataque, mas teve preciosismo e imprecisão na hora de tentar as finalizações. Foram várias chances empilhadas com o domínio da posse de bola e em certos momentos só o goleiro Rossi estava no campo defensivo. Mas faltou uma pontaria melhor para furar a boa noite de Walter.

Alcaraz não entrou bem na partida, enquanto Bruno Henrique e Michael capricharam pouco nas chegadas. Wesley foi quem criou melhor, mas não conseguiu marcar.

O Cuiabá praticamente não conseguiu jogar. Bem postado na defesa, o time até tentou se arriscar algumas vezes, mas os zagueiros do Fla estavam bem posicionados. A única escapada foi com Derick, que acabou finalizando fraco nas mãos de Rossi.

O Cuiabá errou muito, o Fla não soube aproveitar e o Dourado foi eficiente na melhor chance que teve. Na volta do segundo tempo, o time da casa tentou se fazer mais presente no campo ofensivo e parecia faltar confiança para o acerto sair. Quando a comissão já estudava uma mudança ofensiva (que viria mais tarde com a entrada de Pitta), Derik Lacerda recebeu belo passe de Clayton para abrir o placar em falha defensiva do rubro-negro.

A base novamente ajudou o Flamengo e o fim de jogo foi agitado. Com vários desfalques, Filipe Luís recorreu aos garotos para tentar dinamizar mais a partida, colocando Matheus Gonçalves e Guilherme. Os dois se tornaram os heróis da partida. Eles entraram logo antes do gol do Cuiabá, mas ajudaram na reação em seguida. A entrada de Pitta colocou fogo no jogo. Com mais velocidade, ele deu trabalho aos defensores e marcou um gol, mas estava impedido. Na reta final, o Fla voltou a ser dominante e Walter viveu grande noite, mas os dois garotos brilharam para garantir a vitória.

CUIABÁ

Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral, Denílson (Pitta), Ramon (David); Clayson (Gustavo Sauer) e Derik Lacerda (Jadson). T.: Julian Tobar (auxiliar).

FLAMENGO

Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Alcaraz (Guilherme) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Michael e Bruno Henrique (Cleiton). T.: Filipe Luís.

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA)-SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA)-SP

VAR: Adriano de Assis Miranda-SP

Cartões amarelos: Lucas Mineiro (CUI), Evertton Araújo, Fabrício Bruno (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Derik Lacerda (aos 13 minutos do segundo tempo), Guilherme (aos 16 minutos do segundo tempo), Matheus Gonçalves (aos 47 minutos do segundo tempo)