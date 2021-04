Flamengo e Palmeiras alimentam rivalidade na Supercopa do Brasil

O duelo vem ganhando importância nos últimos cinco anos e agora terá uma decisão propriamente dita. A formação carioca e a paulistana se enfrentarão neste domingo (11), às 11h, no estádio Mané Garrincha

MARCOS GUEDES

SÃO PAULO, SP

Flamengo e Palmeiras não são rivais umbilicais. Não alimentam a relação de antagonismo que o clube rubro-negro tem com o Vasco, por exemplo, ou a que a equipe alviverde nutre em relação ao Corinthians. Mas são, hoje, os times mais poderosos do futebol brasileiro.

O duelo vem ganhando importância nos últimos cinco anos e agora terá uma decisão propriamente dita. A formação carioca e a paulistana se enfrentarão neste domingo (11), às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo único que vale a Supercopa do Brasil. A partida será exibida pela TV Globo e pelo SporTV.

No canal aberto, a narração será de Galvão Bueno, 70, que voltará a fazer a locução de um jogo após 14 meses. Ele foi liberado para trabalhar depois de tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.

O torneio, que chega à quarta edição ainda tentando consolidar sua importância, reúne o vencedor do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. A taça, por si, não tem sido exatamente alvo de grande cobiça. Porém, pelos oponentes envolvidos, tornou-se maior em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 2016 para cá, o Palmeiras conquistou duas edições do Brasileiro, uma da Copa do Brasil e uma da Copa Libertadores. O retrospecto do Flamengo é semelhante no mesmo período -sem uma Copa do Brasil, mas com uma Recopa Sul-Americana.

Na estendida temporada 2020, concluída em março de 2021 após paralisações ligadas à pandemia, a polarização ficou bem estabelecida. O clube alviverde triunfou na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. O rubro-negro, além da citada Recopa, levou o Brasileiro.

É nesse contexto que ganha importância a Supercopa. O título não entrará na galeria das grandes conquistas de nenhuma das equipes, extremamente vitoriosas, mas será uma demonstração de força do ganhador diante daquele que hoje é seu grande adversário nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Palmeiras conquistou dois títulos importantes na temporada passada. O Flamengo ganhou o Brasileiro. Agora, vamos para uma nova caminhada em 2021. O adversário é forte. Temos respeito”, disse o técnico rubro-negro, Rogério Ceni.

Ele e o treinador alviverde, Abel Ferreira, têm o desafio de disputar uma decisão em um momento de início de temporada. Os dois elencos ganharam descanso após o atrasado término do calendário 2020 e já se reapresentaram com responsabilidades grandes.

No caso do Palmeiras, como campeões da Libertadores, os atletas estão envolvidos também na Recopa Sul-Americana. O time verde abriu a decisão em dois jogos contra o argentino Defensa y Justicia vencendo fora de casa e trabalha para levantar o troféu na próxima quarta (14).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não queremos saber. Queremos jogar”, disse o português Ferreira, um tanto irônico, irritado com o calendário apertado que encontrou ao cruzar o Atlântico. “Se acham que o melhor é ter uma Recopa com uma Supercopa no meio… A gente deixa para descansar quando for mais velho.”

O momento do embate o torna mais imprevisível. Além da falta de ritmo, há desfalques certos, como os centroavantes Luiz Adriano e Pedro, o alviverde afastado por Covid-19, o rubro-negro fora de combate por lesão na coxa esquerda. Também não farão parte do confronto os torcedores de Flamengo e Palmeiras -que alimentam rivalidade antiga, bem mais longa do que a atual disputa entre os times dentro de campo. Com a pandemia do coronavírus no auge em território brasileiro, as arquibancadas estarão vazias.

O jogo chegou a ficar em risco por causa de uma determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que estabelecia lockdown no Distrito Federal. O STJ (Superior Tribunal de Justiça), porém, atendeu a um recurso do governo distrital e suspendeu essa determinação.

As informações são da FolhaPress

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. T.: Rogério Ceni

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matias Viña; Felipe Melo, Zé Raphael e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Willian, Rony e Breno Lopes. T.: Abel Ferreira

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília

Horário: 11h

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)