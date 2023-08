Flamengo confirma lesões e evita apontar data para voltas de Arrascaeta e Luiz Araújo

Não só os dois tiveram a mesma lesão, como ambos saíram ainda no primeiro tempo do duelo deste domingo com o Internacional, no Maracanã

À espera de saber se decide a Copa do Brasil em casa ou no Morumbi, o Flamengo trouxe más notícias ao seu torcedor nesta segunda-feira. O clube confirmou, em comunicado oficial, as lesões do atacante Luiz Araújo e do meia Arrascaeta. Ambos tiveram uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda.

Não só os dois tiveram a mesma lesão, como ambos saíram ainda no primeiro tempo do duelo deste domingo com o Internacional, no Maracanã. O primeiro deles foi Arrascaeta, logo aos 11 minutos. Em tentativa de contra-ataque do Flamengo, o uruguaio esticou a perna em disputa de bola com Igor Gomes. O defensor colorado levou a melhor sem violência e, imediatamente, o flamenguista colocou a mão na parte posterior da coxa. Ele até tentou fazer alongamentos e retornar à partida, mas deixou o gramado mancando, dando lugar a Victor Hugo.

Arrascaeta tem histórico no departamento médico, especialmente no fim do ano passado e começo deste ano. Teve muitas dificuldades em jogar 90 minutos completos, sendo constantemente substituído. Sua utilização por Jorge Sampaoli automaticamente melhorou o setor ofensivo do Flamengo. No ano, tem 37 jogos, seis gols e 12 assistências. Dos 19 gols do time no segundo semestre, 12 tiveram sua participação.

O segundo lance aconteceu aos 31 minutos. Luiz Araújo teve a principal oportunidade do jogo aos 25 até ser obrigado a sair. Esta é sua primeira lesão desde que chegou ao Ninho do Urubu, em junho deste ano. Ele ainda tentou voltar à partida, mas sem sucesso. Everton Ribeiro o substituiu.

O Flamengo não deu expectativa de retorno para nenhum dos dois, o que passa a ser uma dor de cabeça para Sampaoli. Pelo Brasileirão, no próximo sábado, encara o Botafogo em um clássico carioca com o líder do campeonato, no Engenhão. Pela Copa do Brasil, ainda é incerto. Os duelos ocorrem nos dias 17 e 24 de setembro, contra o São Paulo. O sorteio dos mandos será feito ainda nesta segunda-feira.

Estadão conteúdo