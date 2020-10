Flamengo busca empate com Inter e mantém disputa acirrada no topo

PUBLICIDADE

O Flamengo esteve atrás duas vezes, mas buscou empate por 2 a 2 com o Inter, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O placar mantém a disputa pelo primeiro lugar acirrada. Thiago Galhardo e Abel Hernández marcaram pelo Colorado, Pedro e Everton Ribeiro marcaram pelo Rubro-Negro.

Ambos os times têm 35 pontos na classificação. O Inter é líder graças ao saldo de gols. O Atlético-MG, que no sábado (24) empatou com Sport, tem um jogo disputado a menos e aparece com 32 pontos, em terceiro.

Na quarta-feira, o Internacional encara o Atlético-GO em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, o Flamengo encara o Athletico Paranaense pela mesma competição.

O Inter foi a essência do que pede Eduardo Coudet. O treinador argentino monta seu modelo de jogo embasado em pressão e intensidade. Foi exatamente o que o time gaúcho mais mostrou. Marcou a saída de bola, correu muito desde o primeiro minuto, apertou o Flamengo e foi premiado por isso. Seus gols nasceram de erros forçados por muitos jogadores no campo ofensivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, a zaga do Flamengo falhou. Confiante em sua saída de bola, o Rubro-Negro não desistiu do estilo em momento algum. Mas, com a boa pressão exercida pelo Inter, “entregou” duas oportunidades que viraram gols do Colorado.

Mas quando acertou a saída, encontrou o sistema defensivo gaúcho desequilibrado e soube aproveitar. Sem abdicar do ataque, sem desistir de suas convicções, o Fla manteve a mesma postura por todo jogo. Tanto pressionou no fim que conseguiu o empate.

O primeiro tempo terminou com vantagem para o Colorado. Abel Hernández abriu o placar após cruzamento de Patrick. O Flamengo igualou em um chute de fora da área de Pedro. Mas Thiago Galhardo marcou seu 15º gol no Brasileiro após falha de Gustavo Henrique.

Na etapa final, o Inter não conseguiu manter a marcação na defesa adversária e foi pressionado nos 20 minutos finais. De tanto insistir, o Flamengo marcou aos 49 minutos. Gérson fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que desviou no canto esquerdo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Zé Gabriel, Uendel (Moisés); Lindoso (Musto), Edenilson, Marcos Guilherme (Dourado), Patrick; Abel Hernández (D’Alessandro), Galhardo (Pottker). T.: Eduardo Coudet

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan, Filipe Luís; Willian Arão (Michael), Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Pedro (Léo Pereira), Vitinho (Lincoln).

T.: Domenèc Torrent

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Juiz: Wilton Pereira Sampaio

Cartões amarelos: Lindoso, Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, Thiago Galhardo, Moledo, Dourado (Inter); Arão, Thiago Maia, Vitinho,

Gustavo Henrique, Natan (Flamengo)

Gols: Abel Hernández, aos 6min, e Thiago Galhardo, aos 24min do primeiro tempo (Inter); Pedro, aos 10min do primeiro tempo, e Everton Ribeiro, aos 49min do segundo tempo (Flamengo)

As informações são da FolhaPress