Flamengo bate Vasco, festeja empate do Inter e fica a quatro vitórias do título

O Flamengo só depende de seu desempenho para ser campeão brasileiro. Nesta quinta-feira, no Maracanã, o time rubro-negro venceu o clássico diante do Vasco, por 2 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada e festejou também o empate do líder Internacional, em Curitiba, sem gols, com o Athletico-PR.

Com estes resultados, o Inter continua em primeiro com 66 pontos, contra 64 do Flamengo. As duas equipes têm mais quatro jogos a disputar e um deles, dia 21, no Maracanã, pela 37ª rodada, será um confronto direto dos dois principais candidatos a ficar com o título. Poderá ser uma verdadeira final.

O fato negativo para o Flamengo foi a contusão do volante Gerson, um dos principais jogadores do time, que sofreu uma torção no tornozelo direito e deixou o gramado de maca, chorando bastante.

O primeiro tempo mostrou um Flamengo dono total do jogo, mas com excesso de troca de passes e pouca criação. Já o Vasco apenas se defendeu e nem conseguiu roubar bolas do rival para tentar os contragolpes.

Com isso, o time do técnico Rogério Ceni foi chegando aos poucos na meta de Fernando Miguel. Aos seis minutos, o goleiro do Vasco surgiu pela primeira vez, após chute fraco de Arrascaeta.

Como Vasco não era agressivo, o Flamengo adiantou a marcação e chegou a usar quatro jogadores na área do rival na saída de bola Aos 12 minutos essa tática deu certo e Gabriel apareceu livre diante do goleiro vascaíno, que fez bela defesa.

Aos 25, em uma jogada que teve início e fim, Bruno Henrique serviu Gabriel, mas o atacante chegou atrasado na bola. Mais três minutos e Gerson, em jogada individual, forçou Fernando Miguel a fazer nova boa defesa.

A vantagem no placar só se concretizou para o Flamengo aos 47 minutos, quando Filipe Luís cruzou na cabeça de Gabriel, que tocou para Bruno Henrique. O atacante foi tocado por Léo Matos no momento da conclusão. Com a ajuda do VAR, o árbitro Raphael Claus apontou pênalti, convertido por Gabriel.

O Vasco voltou totalmente diferente na segunda etapa. Luxemburgo fez três alterações, ao colocar Carlinhos, Ygor Catatau e Juninho. O time teve uma postura mais ofensiva, empurrou o Flamengo para seu campo, mas não conseguiu criar chances de gol

Aos poucos, o time rubro-negro se ajustou e foi ficando mais tempo com a bola, mas também sem força ofensiva.

Como os times não tinham inspiração uma chance de gol foi surgir aos 23 minutos em uma bola parada. Pikachu bateu falta perto da área e Hugo fez bela defesa. O troco do Flamengo foi fatal.

Aos 31 minutos, após escanteio cobrado pela direita por Everton Ribeiro, Bruno Henrique subiu muito para testar a bola forte e deixar Fernando Miguel cravado no gramado: 2 a 0.

Se o Flamengo já estava no contra-ataque com um gol de vantagem, com dois gols à frente, a bola ficou ainda mais com o Vasco, mas a única coisa que o cruzmaltino conseguiu armar foi uma dividida de Cano com Hugo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 VASCO

FLAMENGO – Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (Gomes), Gerson (Pepê), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Gabriel (Pedro) e Bruno Henrique (Michael) Técnico: Rogério Ceni.

VASCO – Fernando Miguel; Léo Matos (Carlinhos), Marcelo Alves, Ricardo e Henrique; Bruno Gomes (Andrey), Léo Gil (Talles Magno), Yago Pikachu e Benítez (Ygor Catatau); Gabriel Pec (Juninho) e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS – Gabriel aos 47 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique aos 31 do segundo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS – Diego e Léo Matos.

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Maracanã.