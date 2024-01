Flamengo anuncia renovação com Bruno Henrique até 2026

Apesar da demora para iniciar o processo de renovação, o Flamengo sempre se manteve confiante

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo anunciou a renovação do contrato do atacante Bruno Henrique.

O novo contrato será válido até dezembro de 2026. O acordo já estava assinado desde o final do ano passado, mas o anúncio foi feito somente no sábado (6).

Bruno Henrique tinha contrato apenas até dezembro do ano passado. A renovação foi acertada após algumas diferenças serem discutidas entre as partes. O Flamengo queria renovar por mais um ano, enquanto o jogador queria um tempo maior.

O Palmeiras chegou a fazer uma oferta ao jogador no ano passado, com quatro anos de vínculo e valores maiores que o Flamengo. O atacante, no entanto, preferiu ficar no Rio.

Apesar da demora para iniciar o processo de renovação, o Flamengo sempre se manteve confiante. A idolatria do atacante no Rubro-Negro foi um trunfo nas negociações.

A lesão sofrida pelo jogador em 2023 foi um dos motivos para o clube esperar para fazer uma oferta de renovação. A ideia era ver como Bruno Henrique voltaria.