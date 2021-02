Flamengo anuncia contratação do zagueiro Bruno Viana, ex-Braga: ‘Não vejo a hora’

PUBLICIDADE

De olho na temporada de 2021 que será iniciada no final deste mês, o Flamengo não perdeu tempo no mercado e anunciou nesta sexta-feira o seu primeiro reforço. O zagueiro Bruno Viana assinou contrato e chega para reforçar o setor defensivo, considerado um “calcanhar de Aquiles” da equipe em 2020. O vínculo por empréstimo vai até o final deste ano, com o clube carioca tendo opção de compra junto ao Braga, de Portugal, no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

Através das redes sociais, o Flamengo oficializou a contratação do zagueiro: “O Manto foi preparado com carinho. Ele chegou, vestiu e agora faz parte do Maior do Mundo. Desde a infância em Macaé, ele sonhava em representar a Maior Torcida do Mundo. O momento chegou, e agora este Manto é teu! Seja bem-vindo, Bruno Viana! #BrunoVianaChegou”, informou o clube em uma sequência de publicações no Twitter.

Em um vídeo divulgado pelo Flamengo, o zagueiro vai utilizar a camisa número 30. Mas ele ainda não começa a treinar nesta sexta-feira. Bruno Viana só poderá estrear quando a janela de transferências do exterior reabrir, o que acontecerá em 1.º de março. “Nação, estou chegando. Não vejo a hora de encontrar vocês no Maracanã”, disse o jogador.

No Flamengo, enfrentará grande concorrência na defesa. A chegada dele, inclusive, pode abrir espaço para a saída de zagueiros durante a temporada. Atualmente, o elenco já conta com seis atletas da posição: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Matheus Thuler e Gabriel Noga. Além deles, Willian Arão também vem desempenhando a função durante a reta final do Campeonato Brasileiro.

De Macaé, no interior do Rio de Janeiro, Bruno Viana foi revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos, da Grécia, e estava no Braga desde 2017. Nesta temporada, disputou 22 partidas e fez dois gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal, que já esteve na mira do Flamengo, e passou a treinar com o time B.

