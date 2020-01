Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique por quatro anos

PUBLICIDADE 

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira o segundo reforço para a temporada 2020. Após confirmar a contratação do atacante Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, o clube carioca oficializou a chegada do zagueiro Gustavo Henrique, que vinha defendendo o Santos.



Gustavo Henrique, de 26 anos, vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo. O zagueiro chegará gratuitamente ao time carioca, pois o seu vínculo com o Santos se encerrará ao fim de janeiro, quando ele deverá se apresentar ao técnico Jorge Jesus.



“O Rubro-Negro tem mais um importante aliado para enfrentar as grandes batalhas da temporada: Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro com o Flamengo é de quatro anos. Que seja uma jornada repleta de vitórias e muitas conquistas”, anunciou o Flamengo em seu perfil no Twitter.



Apesar de ter status de titular no Santos, Gustavo Henrique não chegou a um acordo para renovar o seu contrato com o clube. O zagueiro chegou a falar publicamente sobre o seu desejo de atuar no futebol europeu, mas acabou mesmo acertando a sua transferência para o Flamengo.



No time carioca, Rodrigo Caio e Pablo Marí fecharam 2019 como zagueiros titulares, condição que Gustavo Henrique buscará conquistar. O Flamengo não renovou o contrato de Rhodolfo ao fim da temporada passada e também conta no elenco com Matheus Thuler, Matheus Dantas e Rafael Santos.



O clube carioca agora soma dois reforços para a temporada 2020, mas não deve parar em Pedro Rocha e Gustavo Henrique. Anteriormente, também fechou a chegada do atacante Thiago, de 18 anos e que estava no Náutico, mas que não deve ser aproveitado inicialmente entre os profissionais. Além disso, tenta acertar a permanência do atacante Gabriel após o fim do contrato de empréstimo – ele pertence à Inter de Milão.