Final da Libertadores já tem setores esgotados

A venda de ingressos para os setores Sul e Norte, destinados à torcida de Fluminense e Boca Juniors, começará nos próximos dias

A Conmebol divulgou hoje (10) que já há ingressos esgotados para a final da Copa Libertadores 2023, que será disputada entre Fluminense e Boca Junior no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã. Os setores mistos, destinados ao público geral, já estão com 100% da capacidade vendida.

Porém, ainda há esperança para aqueles torcedores das equipes finalistas que sonham em ver seu time em busca da ‘Glória Eterna’. A venda de ingressos para os setores Sul e Norte, destinados à torcida de Fluminense e Boca Juniors, começará nos próximos dias, e poderão ser comprados diretamente no site de cada clube.

Esses ingressos específicos para cada clube são da categoria 3, vendidos a R$ 260. Nas categorias 1 e 2, já esgotadas, o valor era de R$ 1,3 mil e R$ 800, respectivamente.

Cada torcida terá uma carga de 20 mil ingressos na área atrás dos gols, sendo o Setor Sul destinado ao Fluminense e o Setor Norte ao clube argentino.

Retrospecto

Os finalistas da Libertadores 2023 já se enfrentaram em seis oportunidades na competição, sendo quatro já no mata-mata. E o histórico mostra que o confronto é bem equilibrado, já que são duas vitórias brasileiras, duas argentinas e dois empates.

O Boca Juniors vai em busca do seu sétimo título da competição, enquanto o Fluminense quer a primeira taça, já que possui apenas um vice, em 2008.

Veja os resultados:

