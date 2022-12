Fifa lança trilha sonora da Copa do Mundo com BTS, Nicki Minaj e Maluma

Nomes importantes da música mundial fazem parte desse projeto, tais como BTS, Nicki Minaj e Maluma

A Fifa lança nesta sexta (9) uma coletânea oficial com a trilha sonora da Copa do Mundo do Qatar. E nomes importantes da música mundial fazem parte desse projeto, tais como BTS, Nicki Minaj e Maluma.

Lançada em conjunto por Universal Arabic Music, Universal Music Group e Republic Records, a trilha sonora oficial da Copa poderá ser baixada ainda nesta sexta por aqui. Nela, há ritmos animados e diversos que mostram os maiores artistas da cena internacional e gêneros musicais.

A música eletrônica se faz presente na parceria entre Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares com a canção “Tukoh Taka”, a música-tema do primeiro Fifa Fan Festival. A música “Dreamers” é uma do cantor Jung Kook, do BTS, que levantou o estádio na Cerimônia de Abertura. Ambas já acumulam ao menos 120 milhões de visualizações no YouTube.

“Dreamers” ainda atingiu a primeira posição nos rankings de vendas de músicas digitais da Billboard, ficou entre as músicas mais populares do Spotify e fez parte das mais vendidas na Amazon em escala mundial. Dentre as outras faixas destaque para “Arhbo”, a música pré-jogo no Qatar.

“Já houve músicas oficiais em edições anteriores da Copa do Mundo Fifa, mas nunca uma trilha sonora assim, com várias delas que trazem à vida o espírito global de união e proximidade que vem criando uma atmosfera especial neste torneio icônico”, opina RedOne, produtor musical, vencedor de vários Grammy e diretor de entretenimento e criação da entidade.

Folha Press