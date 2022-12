Fifa faz homenagem a Pelé com drones no Qatar

Internado desde a última terça (29) no Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé, 82, não responde mais ao tratamento quimioterápico

A Fifa publicou em suas redes sociais homenagem a Pelé feita com drones, no Qatar. Prédios em Doha, a capital do Qatar, onde está sendo disputada a Copa do Mundo, também exibem diversas imagens de Pelé em suas fachadas.

Internado desde a última terça (29) no Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé, 82, não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino. No início do ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

A Folha apurou que o craque está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.