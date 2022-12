Holanda vence Estados Unidos (3-1) e vai às quartas do Mundial do Catar

A ‘Laranja Mecânica’ de Louis van Gall, em sua versão mais pragmática, bateu o jovem time americano balançando as redes em momentos chave

Com um gol e duas assistências do lateral Denzel Dumfries, a Holanda venceu neste sábado os Estados Unidos por 3 a 1 e conquistou a primeira vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A ‘Laranja Mecânica’ de Louis van Gall, em sua versão mais pragmática, bateu o jovem time americano balançando as redes em momentos chave no estádio Internacional Khalifa de Doha.

