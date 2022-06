Fifa encerra processo e garante o Equador na Copa do Catar

O Chile denunciou o Equador por uma irregularidade no documento de Byron Castillo buscando ir à Copa, mas a Fifa encerrou o processo

As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo acabaram em março, mas mesmo assim, seguia dando o que falar. Isso porque o Equador conseguiu a última vaga direta para o Catar, mas o Chile, que ficou de fora, formalizou uma denúncia junto à Fifa contra a seleção equatoriana pelo “uso de uma falta certidão de nascimento, falsa declaração de idade e falsa nacionalidade” do jogador Byron Castillo, que teria nascido na Colômbia.

Entretanto, após diversas polêmicas, a Fifa optou por encerrar o processo instaurado contra a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) pela escalação do lateral-direito em partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Com isso, o Equador segue com sua vaga assegurada.

“Depois de analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o processo instaurado contra a FEF”, afirmou a Fifa.

A Federação Chilena de Futebol (ANFP), por meio de advogados, mostrou certidões de nascimento e de batismo do atleta registrados em Tumaco, na Colômbia, em 1995. Mas as fichas oficiais do jogador mostram que ele nasceu em 1998, em General Villamil, Equador.

O Chile queria que a Seleção Equatoriana perdesse os pontos dos oito jogos em que Byron Castillo participou e que os adversários ganhassem os três pontos. Se esse pedido fosse aceito, os chilenos iriam para a quarta colocação, tomando a posição do Equador e garantindo a vaga na Copa do Mundo. A decisão cabe recurso, o que será feito pela ANFP.

Com o sorteio dos grupos da Copa do Mundo já realizado, o Equador está no grupo A, junto com Catar, Holanda e Senegal, e das a estreia logo contra os donos da casa, no dia 21 de novembro.

Entenda o caso

Não é de hoje que a nacionalidade de Byron Castillo é tema no futebol equatoriano. O lateral é chamado para vestir a camisa do país desde as seleções de base, e foi impedido de jogar o Sul-Americano Sub-20, disputado em 2017, por uma inconsistência nos documentos apresentados.

O lateral-direito foi convocado para o time principal em agosto do ano passado, já na metade das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, após garantia de um juizado local de que estava tudo certo com seus documentos.