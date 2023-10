Fifa: Argentina, Uruguai e Paraguai estão automaticamente classificados para Copa de 2030

Além dos três países sul-americanos, Portugal, Espanha e Marrocos, que receberão os demais jogos, também já estão classificados para o Mundial

Argentina, Uruguai e Paraguai, que receberão três das 104 partidas da Copa do Mundo de 2030, estão automaticamente classificados para o torneio, assim como os principais países sede, Espanha, Portugal e Marrocos, explicou a Fifa nesta quinta-feira.

Se fórmula intercontinental e de várias sedes for aprovada de maneira oficial no fim de 2024, o torneio começará com seis equipes automaticamente classificadas, de um total de 48 seleções participantes, o que será um número inédita de vagas asseguradas sem a necessidade de participação nas eliminatórias.

A Fifa anunciou na quarta-feira que apenas as seleções das três sedes principais (Espanha, Portugal e Marrocos) teriam a classificação assegurada para o Mundial, mas um porta-voz da entidade afirmou nesta quinta-feira à AFP que os três países sul-americanos também estão garantidos no torneio.

Com o aumento de 32 para 48 países na Copa do Mundo a partir da edição de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, a América do Sul passa a ter seis países no Mundial.

Desta maneira, para a Copa do Mundo de 2030 três das seis vagas já estão atribuídas. O continente pode ter um sétimo país no torneio, em uma vaga que será definida na repescagem contra uma seleção de outro continente.

Argentina, Uruguai e Paraguai apresentaram uma candidatura conjunta para receber a Copa de 2030, mas desistiram da proposta em troca de três partidas do Mundial, que devem celebrar o centenário do torneio disputado pela primeira vez no Uruguai em 1930.

