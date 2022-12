Fifa abre processos disciplinares contra Uruguai, Giménez, Cavani, Muslera e Godín

Ao final da partida, vários jogadores do Uruguai cercaram e interpelaram o árbitro com empurrões, gritos e reclamações acintosas

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a apertura de processos disciplinares contra a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e quatro jogadores da ‘Celeste’ (José Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín) pelos incidentes no final do jogo contra Gana, que sacramentou a eliminação do Uruguai da Copa do Mundo.

Na última sexta-feira, a seleção uruguaia venceu Gana por 2 a 0, mas o resultado não evitou o adeus ao torneio ainda na fase de grupos.

Ao término da partida, vários jogadores foram reclamar com a arbitragem de forma mais veemente, o que motivou as denúncias.

“O Comitê Disciplinar da Fifa abriu expedientes contra a AUF por potenciais violações dos artigos 11 (comportamento ofensivo e violações dos princípios do jogo limpo), 12 (má conduta de jogadores e responsáveis) e 13 (discriminação) do Código Disciplinar da Fifa em relação a incidentes durante a partida entre Gana e Uruguai da Copa do Mundo, no dia 2 de dezembro”, explicou a organização em um breve comunicado.

“Foram abertos expedientes separados contra os jogadores uruguaios José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín por potenciais violações dos artigos 11 e 12 do Código Disciplinar da Fifa em relação aos incidentes que ocorreram no final da citada partida”, acrescenta a nota.

O final do jogo entre Uruguai e Gana foi marcado por uma enorme tensão.

A ‘Celeste’ estava tranquila com sua vitória por 2 a 0 sobre os ganeses, até que no outro confronto do grupo a Coreia do Sul marcou nos acréscimos e venceu Portugal por 2 a 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um placar que eliminava indiretamente o Uruguai, que se lançou ao ataque nos minutos finais em busca de um terceiro gol, que lhe daria a vaga nas oitavas de final.

Isso enervou os ânimos do time sul-americano, muito contrariado com a arbitragem do alemão Daniel Siebert, que no primeiro tempo marcou um pênalti a favor de Gana, mas na etapa final não apitou dois que o Uruguai reclamou, um sobre Darwin Núñes e outro sobre Cavani.

No primeiro caso, Siebert foi chamado pelo VAR para revisar o lance, mas optou por deixar o jogo seguir.

Ao final da partida, vários jogadores do Uruguai cercaram e interpelaram o árbitro por suas decisões, em uma sucessão de empurrões, gritos e reclamações acintosas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Giménez foi um dos que teve uma atitude mais tempestuosa e chegou a acertar com o cotovelo um membro da Fifa, enquanto Cavani derrubou o monitor do VAR antes de sair para o vestiário.

© Agence France-Presse