Ferraresi volta aos treinos após cirurgia no joelho e aprimora físico para reforçar o São Paulo

Foi atendido e hoje, sorridente, voltou a treinar no CT da Barra Funda. O zagueiro venezuelano agora corre contra o tempo

Ferraresi pediu à diretoria do São Paulo para renovar seu contrato – vencia no meio do ano -, para mostrar seu valor no clube nesta reta final de temporada após passar por cirurgia em grave lesão no joelho. Foi atendido e hoje, sorridente, voltou a treinar no CT da Barra Funda. O zagueiro venezuelano agora corre contra o tempo para se tornar uma opção a Dorival Júnior.

Caso não houvesse a ampliação do empréstimo até dezembro, o venezuelano de 24 anos se despediria sem nova chance de jogar. Agora, ele espera mostrar que pode convencer a diretoria a contratá-lo em definitivo.

Ferraresi começou bem a temporada e vinha chamando a atenção da torcida até sofrer a lesão. Foram três bons jogos. Ele passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito no dia 5 de fevereiro e teve uma recuperação rápida, de sete meses.

Apesar da estimativa de oito a 10 meses de previsão, antecipou a volta e trabalhou nesta terça-feira “sem limitações”, no gramado, com o restante do grupo. Ferraresi inicia o processo de retomada de ritmo para voltar a ser relacionado por Dorival Júnior.

O jogador pertence ao Grupo City e sempre manifestou o interesse de jogar por muito tempo no São Paulo. Ele ainda precisará de um tempo até atingir um bom preparo físico para ser relacionado. Sem Ferraresi, mas com Caio Paulista de volta, o São Paulo embarcou nesta terça-feira para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional pelo Brasileirão, na quarta, em busca da primeira vitória como visitante.