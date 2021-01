Fernando Diniz deve escalar São Paulo ‘ideal’, domingo, contra o Atlético-GO

PUBLICIDADE

Sem jogadores lesionados ou suspensos, o técnico Fernando Diniz deverá escalar o São Paulo ‘ideal’ para enfrentar o Atlético-GO, domingo, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador orientou atividades, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Todos os jogadores participaram dos exercícios, inclusive os meio-campistas Gabriel Sara e Hernandes. O primeiro ficou de fora do empate com o Coritiba, sábado passado, no Morumbi, após se sentir mal. O segundo está recuperado da covid-19, depois de passar um período de isolamento.

Uma escalação possível a ser utilizada por Diniz poderá formar com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara (Tchê Tchê) e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Restando seis jogos para o fim do campeonato, o São Paulo soma 58 pontos, quatro atrás do líder Internacional, que vai jogar com o Red Bull Bragantino, domingo, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Estadão Conteúdo