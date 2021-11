Felipe Melo posta foto ‘dormindo’ com taças da Libertadores do Palmeiras: ‘Sonhe com elas’

Sem condições físicas ideais para disputar a decisão da Libertadores contra o Flamengo, o volante entrou apenas no fim da prorrogação

Sempre irreverente, Felipe Melo publicou uma foto nesta segunda-feira “dormindo” com duas réplicas das taças da Copa Libertadores. Os troféus representam o bicampeonato do Palmeiras, conquistado em 2020, sobre o Santos, e 2021, em cima do Flamengo.

“Boa noite, sonhe com elas”, brincou o jogador na legenda da foto, publicada em sua conta no Instagram.

Sem condições físicas ideais para disputar a decisão da Libertadores contra o Flamengo, o volante entrou apenas no fim da prorrogação, com o objetivo de amarrar de vez o meio-campo e garantir a vitória por 2 a 1 sobre os cariocas no Centenário, em Montevidéu. Ao entrar na partida, o veterano recebeu a braçadeira de capitão e foi o responsável por erguer a taça de campeão.

Apesar do pouco tempo de ação na final, fora das quatro linhas Felipe Melo teve participação ativa. Nos vídeos de bastidores divulgados após a conquista, o atleta foi um dos que mais pediu a palavra para motivar e agradecer o grupo alviverde. Ao fim do jogo, sobrou até mesmo para Willian Arão, meia do time flamenguista.

“Respeita a história! Senhor Arão, vocês vão ganhar de 2 a 0? Nos seus sonhos!”

Há quatro anos no Palmeiras, Felipe Melo ainda não sabe se fica no clube para 2022. Aos 38 anos, o jogador tem contrato até 31 de dezembro e aguarda contato da nova diretoria, encabeçada pela presidente Leila Pereira, para saber o desfecho.

Estadão Conteúdo