Federações de parkour e ginástica vivem imbróglio

As federações de parkour e de ginástica vivem um imbróglio relacionado à participação ou não nas próximas Olimpíadas. Entenda o caso:

O parkour começou a ganhar prestígio no final da década de 1980. E diante da possibilidade de um grande ganho de legitimidade no futuro, surgiu uma disputa interna dentro do esporte sobre quem deve governar as ações de atletas.

Uma federação de parkour foi fundada em 2007, não só para expandir o esporte, mas para criar novos eventos competitivos. Em 2017, a Federação Internacional de Ginástica (FIG), vendo na modalidade uma maneira de atrair uma audiência mais jovem, começou a organizar competições de parkour. Isso colocou as duas federações em disputa, já que elas passaram a organizar eventos concorrentes.

Agora, a federação de ginástica quer incluir o parkour nas olimpíadas, e a federação de parkour se recusa. “Eles são uma federação de ginástica, e não de parkour”, disse Damien Puddle, presidente-executivo da Parkour Earth, a federação da modalidade. “O parkour é uma atividade distinta. A coisa toda é claramente uma farsa.”

A Olimpíada de Tóquio, agora marcada para 2021, vai incluir cinco novos esportes, ainda que suas presenças tenham sido aprovadas apenas para esse evento: beisebol e softball (que o COI considera como um só esporte), karatê, escalada esportiva, surfe e skate. O COI deve aprovar a inclusão da escalada esportiva, surfe, skate e break dancing como modalidades olímpicas nos Jogos de Paris, em 2024.

Puddle, da federação de parkour, não garante que seu esporte venha a participar das olimpíadas, nem mesmo sob o comando da federação que ele dirige. “É uma conversação que nossa comunidade ainda não teve”, ele disse. “A comunidade em geral, mesmo que decida participar da competição, não tem isso como foco. A maior parte das pessoas que pratica o esporte o faz por amar a experiência.”

