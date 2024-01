Federação do Rio lança campanha por paz no Campeonato Carioca

“Do berço à arquibancada, a figura emblemática do amor é a avó na relação com os netos e netas”, diz o comunicado da entidade.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) está lançando a campanha “Carioca da paz”. A ação consiste em mensagens de vídeos exibidas durante todo campeonato nas redes sociais pregando respeito, amor e educação.

A campanha enfatiza o respeito que caminha com a rivalidade, com harmonia e sem violência. “Do berço à arquibancada, a figura emblemática do amor é a avó na relação com os netos e netas”, diz o comunicado da entidade.

O trabalho em conjunto com as forças de segurança e órgãos do Estado e Município -como o Centro de Operações- será destacado. Seja através de imagens e entrevistas, como a do Comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), jogadores e influencers.

“O futebol agrega famílias. O esporte educa. O futebol gera alegria, tristeza, jamais violência. O torcedor do outro clube é um amigo que, naqueles 90 minutos, pensa diferente de você. Futebol é vida. Violência é algo que nos machuca e nos inquieta. Não medimos esforços e vamos lutar pela paz, conclamando ainda mais todas as forças”, afirma o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes.

A campanha tem direção do cineasta Moacyr Góes. A identidade visual é assinada pelo designer Marcelo Azalim.

“O mais emocionante e bonito dessa campanha é o amor dessas senhoras torcedoras pelos seus times e o futebol. E como o futebol une as famílias e cria sentidos para as vidas das pessoas. Os reais torcedores e torcedoras são de paz e da paz!”, afirma Góes.