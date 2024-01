Federação da Espanha confirma data e horário de amistoso com o Brasil

O jogo foi anunciado em junho do ano passado e é uma parceria entre os dois países para discutir o racismo no futebol

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O amistoso entre Brasil e Espanha vai ser disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26 de março.

A partida foi confirmada pela Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) e terá início às 17h (de Brasília) e 21h (da Espanha).

O jogo foi anunciado em junho do ano passado e é uma parceria entre os dois países para discutir o racismo no futebol, evidenciado após Vinicius Júnior ser alvo de diversas ofensas racistas em jogos do Campeonato Espanhol.

A partida contra a Espanha será um dos primeiros compromissos de Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. O confronto vai ser um teste da Amarelinha antes da Copa América.

Três dias após o jogo contra os espanhóis, a seleção vai enfrentar a Inglaterra, também em partida válida por um amistoso.