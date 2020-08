Favoritos, Raptors, Celtics e Clippers começam playoffs da NBA com vitória

PUBLICIDADE

Depois do término da temporada regular com 22 dos 30 times da liga dentro da “bolha” criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, a NBA teve nesta segunda-feira o início dos playoffs. Na rodada de abertura da disputa da fase decisiva, com quatro jogos, os favoritos Toronto Raptors, Boston Celtics e Los Angeles Clippers venceram a primeira em suas séries melhor de sete.

Atual campeão da NBA, os Raptors não tiveram dificuldade para derrotar o Brooklyn Nets por 134 a 110. Fred VanVleet foi o nome da partida com 30 pontos e 11 assistências, além de um aproveitamento de 80% nas bolas de três e de 73,3% nos arremessos de quadra. Serge Ibaka contribuiu com 22 pontos e sete rebotes, enquanto que Pascal Siakam anotou 18 pontos e pegou 11 rebotes.

Pelo lado dos Nets, boa atuação de Timothé Luwawu-Cabarrot, com 26 pontos e sete rebotes, e Caris LeVert, com 15 pontos e 15 assistências. A série pela Conferência Leste terá o segundo jogo nesta quarta-feira.

Com um pouco mais de dificuldade, os Celtics saíram na frente contra o Philadelphia 76ers com um triunfo por 109 a 101. A franquia de Boston abriu a série vencendo graças a um grande desempenho de Jayson Tatum em quadra, que anotou a maior quantidade de pontos (32) e de rebotes (13) em sua carreira nos playoffs. Jaylen Brown também apareceu bem e fez 29 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu quatro assistências.

Pelos 76ers, o pivô camaronês Joel Embiid chamou a atenção com 26 pontos e 16 rebotes e teve contribuições de Tobias Harris (15 pontos, oito rebotes e oito assistências) e de Josh Richardson (18 pontos e seis rebotes). Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira.

NO OESTE – Em uma partida equilibrada até o final, com várias alternâncias de liderança, os Clippers venceram o Dallas Mavericks por 118 a 110 para fazerem 1 a 0 na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Os destaques do time da Califórnia foram os astros Kawhi Leonard e Paul George, que combinaram para 56 pontos. O primeiro marcou 29 pontos, além de 12 rebotes e seis assistências, e o segundo fez 27 pontos.

Pelos Mavericks, a estrela Luka Doncic foi o grande destaque. Apesar de 11 erros, o esloveno em seu primeiro jogo nos playoffs da NBA anotou 42 pontos (maior pontuação na história em uma estreia na pós-temporada da liga), sete rebotes, nove assistências e três roubadas de bola. Tim Hardaway Jr. colaborou com 18 pontos e seis rebotes.

Por fim, em outra série do Oeste, o Denver Nuggets precisou da prorrogação para bater o Utah Jazz por 135 a 125, após empate por 115 a 115 no tempo normal. Os destaques do time do Colorado foram sua dupla de estrelas Jamal Murray e Nikola Jokic. O armador anotou 39 pontos (10 deles no tempo extra) e distribuiu nove assistências, enquanto que o pivô marcou 29 pontos e pegou 10 rebotes.

Pelo Jazz, Donovan Mitchell brilhou ao marcar 57 pontos, pegar nove rebotes e distribuir sete assistências. Joe Ingles anotou 19 pontos e deu seis assistências e o pivô francês Rudy Gobert marcou 17 pontos e coletou sete rebotes.

Os playoffs da NBA terão nesta terça-feira o começo de outras quatro séries. Pelo Leste, o Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da liga na temporada regular, encara o Orlando Magic e o Indiana Pacers enfrenta o Miami Heat. No Oeste, o Los Angeles Lakers tem pela frente o Portland Trail Blazers e o Houston Rockets joga contra o Oklahoma City Thunder.

