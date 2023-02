Fagner, do Corinthians, rejeita rótulo de violento

Mas uma alegação de rivais sempre rodeia a imagem do jogador: a ideia de que o defensor seria desleal e violento. Fagner rebateu esse rótulo.

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, tem carreira de sucesso no clube, levando-o inclusive a disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas uma alegação de rivais sempre rodeia a imagem do jogador: a ideia de que o defensor seria desleal e violento.

Fagner rebateu esse rótulo. Em entrevista exibida no programa Globo Esporte, da TV Globo, o lateral justificou sua postura dentro das quatro linhas.

“Falar todo mundo fala, mas dentro de campo é meu prato de comida. Se eu não tivesse jogado minha vida inteira do jeito que joguei, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Sou um cara que sou pequeno, tenho uma estrutura menor comparada a um cara de 1,90m. Se eu for devagar e pedir licença, ele me atropela. Eu tenho que, às vezes, usar 100% da minha força contra um cara que vai usar 60%”, disse o lateral do Corinthians.

A explicação de Fagner foi uma resposta à pergunta se ele “bate muito”. Por fim, o atleta concluiu, negando que seja violento.

Na entrevista, Fagner se esquivou de pergunta sobre Vítor Pereira e a derrota do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O jogador preferiu falar de Corinthians

“O trabalho é muito bem feito, a gente espera conseguir, no momento certo, estar no auge ou num nível muito bom para poder disputar as principais competições”, disse.