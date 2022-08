F1 volta neste final de semana com mudanças no GP da Bélgica

O GP da Bélgica do ano passado ficou marcado por uma chuva tão insistente e intensa que fez a F1 esperar por quatro horas

JULIANNE CERASOLI

SÃO PAULO, SP

O GP da Bélgica do ano passado ficou marcado por uma chuva tão insistente e intensa que fez a F1 esperar por quatro horas sem conseguir dar bandeira verde em nenhum momento. A corrida foi considerada realizada assim mesmo, sob muitas críticas dos fãs. De lá para cá, a categoria mexeu nas regras para impedir cenário parecido, o que é uma boa notícia porque é esperada mais chuva para o sábado (27) e o domingo (28) nesta que será a 14ª etapa do campeonato de 2022.

Max Verstappen chega à Bélgica como o líder absoluto do campeonato, com 80 pontos de vantagem para Charles Leclerc, segundo colocado. E tanto a equipe do atual campeão do mundo, a Red Bull, quanto a do monegasco, a Ferrari, devem ter de alterar seus carros devido a mudanças no regulamento que entram em vigor neste fim de semana e visam controlar os saltos dos carros.

Também há mudanças na pista, que ganhou áreas de escape com brita. Isso pode fazer com que a velocidade diminua, pois os pilotos sabem que qualquer erro pode custar caro em uma pista que já é desafiadora para os pilotos.

COMO ACOMPANHAR O GP DA BÉLGICA

Sexta-feira, 26 de agosto

Treino livre 1, das 9h às 10h: BandSportsTreino livre 2, das 12h às 13h: BandSports

Sábado, 27 de agosto

Treino livre 3, das 8h às 9h: BandSportsClassificação, das 11h às 12h: TV Bandeirantes/BandSports (transmissão começa às 9h35)

Domingo, 28 de agosto

Corrida, a partir das 10h: TV Bandeirantes e BandNewsFM (transmissão começa às 9h)

CIRCUITO DE SPA-FRANCORCHAMPS

Distância: 7.004m

Número de voltas: 44

Recorde em corrida: 1min46s286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

DRS – 2 zonas

Zona 1: após a curva 4

Zona 2: após a curva 19 (reta dos boxes)

Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios)

Resultado em 2021

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min41s252

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 3h27min071

2º George Russell (ING/Williams) +1s995

3º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) +2s601

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DA BÉLGICA

Como os carros usam menos pressão aerodinâmica que na média da temporada, o palco do GP da Bélgica também é uma das pistas em que é menos difícil ultrapassar, o que afeta diretamente as escolhas de estratégias e abre possibilidades de recuperação durante a corrida. Principalmente para aqueles que conseguem andar com uma configuração que dá velocidade nas retas sem perder tempo no setor dois, que tem mais curvas.

Comprovando essa teoria das ultrapassagens, apenas para ficar nas etapas mais recentes na história, Kimi Raikkonen venceu depois de largar em sexto em 2009 e Daniel Ricciardo ganhou saindo de quinto no grid em 2014.

Outra característica marcante do GP da Bélgica é a instabilidade do clima. A pista fica no meio da floresta das Ardenas, e raramente um dia de verão passa sem chuva em algum momento, como é a previsão deste fim de semana a partir do sábado. Junte-se a isso os mais de 7km de extensão da pista, e a possibilidade de a chuva cair primeiro apenas em um trecho e o restante continuar seco é grande, o que torna a chuva em Spa o pesadelo dos estrategistas.

CURIOSIDADES SOBRE O GP DA BÉLGICA

A pista belga acabou ficando muito marcada na história de Michael Schumacher por ter sido o palco de sua estreia, sua primeira vitória, em 1992 e de outras seis, fazendo com que o alemão seja o recordista de conquistas em Spa. Foi nesta mesma pista, também, que Michael conquistou o heptacampeonato em 2004: uma das temporadas mais dominantes da história foi decidida na 14ª de 18 etapas.

Schumacher é um dos seis pilotos que conquistaram sua primeira vitória na F1 em Spa. Os outros são Peter Collins (1956), Jim Clark (1962), Gunnar Nilsson (1977), Didier Pironi (1980) e, mais recentemente, Charles Leclerc, em 2019.

Apesar de não ter nenhum piloto no grid neste ano, a Bélgica tem três representantes indiretos: as mães de Max Verstappen, Lance Stroll e Lando Norris são belgas, e Verstappen inclusive nasceu na Bélgica, em Hasselt, que fica a cerca de meia hora da fronteira com a Holanda. Max, contudo, sempre correu pela Holanda, país de seu pai.