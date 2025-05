Ex-zagueiro Lúcio é internado em Brasília após sofrer queimaduras

LUIS EDUARDO DE SOUSA

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS)

Lúcio Ferreira, conhecido apenas pelo primeiro nome, o ex-zagueiro da seleção brasileira que esteve no elenco do pentacampeonato, em 2002, foi internado na noite desta sexta-feira (16) após sofrer queimaduras em um acidente doméstico.

A informação foi publicada no Instagram do ex-atleta de 47 anos, que está um hospital particular de Brasília.

Segundo a publicação, Lúcio está consciente e estável. “Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recentemente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários.

As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva”, diz parte do texto.

Lúcio, um dos grandes defensores das últimas décadas, está fora dos campos desde 2020, quando se aposentou. Conhecido por seu estilo “xerife” em campo, passou por grandes clubes europeus, como Milão e o Bayern de Munique. No Brasil, defendeu o São Paulo, Internacional e Palmeiras. Seus últimos clubes foram o Gama e o Brasiliense.