Ex-jogador Samuel Eto’o chuta cabeça de youtuber no Qatar

São Paulo

O ex-jogador camaronês Samuel Eto’o foi flagrado chutando a cabeça de um youtuber nos arredores do estádio 974, após a vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul.

Em vídeos que circulam pela internet é possível ver quando o ex-atleta tira algumas fotos com alguns fãs. Ao lado dele está sempre o youtuber argelino Sadouni SM filmando. Não é possível saber o que foi dito e se houve algum tipo de desrespeito.

Alguns segundos depois, Eto’o se irrita e parte para cima dele. Um outro homem pega a câmera das mãos do youtuber e a quebra.

Em seguida, quando ele cai, Eto’o chuta o rosto dele e vai embora.