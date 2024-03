Ex-goleiro Chilavert xinga Vini Jr após choro por racismo

SÃO PAULO

(FOLHAPRESS)

O ex-goleiro da seleção do Paraguai José Luis Chilavert usou um xingamento homofóbico para criticar o choro do jogador brasileiro Vini Jr, que relembrou durante coletiva os insultos raciais que já recebeu na Espanha, onde joga.

Pelas redes sociais, Chilavert usou o termo “maricón”, uma forma pejorativa para dizer que alguém é gay.

“Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não seja veado, o futebol é para homens”, escreveu.

Não satisfeito com a postagem, Chilavert ainda resolveu repostar quem concordava com ele e outros que tinham opiniões ainda mais preconceituosas a respeito do craque brasileiro.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra na estreia do treinador Dorival Júnior, o Brasil mede forças com a Espanha nesta terça-feira (26), em um aguardado confronto entre duas seleções campeãs mundiais em reformulação, mas que se estende além das disputas de bola dentro das quatro linhas.

Com o lema “uma só pele”, o jogo no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, faz parte dos esforços da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Federação Espanhola de Futebol para promover ações de combate ao racismo no futebol, na esteira dos constantes ataques sofridos pelo brasileiro.