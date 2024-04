Ex-astro da NBA espera por transplante e revela ‘pouco de tempo de vida’

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

Com pouco tempo de vida, Nate Robinson, ex-astro da NBA, revelou que precisa de um transplante de rim com urgência para tratar uma insuficiência renal.

Nate Robinson revelou que passa por grave problema de saúde e que não tem muito tempo de vida. O americano teve momentos de destaque na NBA após ser draftado pelo Phoenix Suns.

“Não me resta muito tempo de vida se eu não conseguir um rim. Se não fosse pela diálise, seguramente eu não viveria mais do que uma ou duas semanas.”, disse Robinson, ao jornal “Daily Mail”

Nate Robinson se destacou no New York Knicks e ainda foi tricampeão do torneio de enterradas da NBA.

As vitórias de Robinson aconteceram em 2006, 2009 e 2010.

O ex-astro da NBA ainda contou que a diálise nos rins tem ajudado bastante no tratamento. Robinson, no entanto, precisa de um transplante de rim.

“Eu faço diálise três dias por semana, quatro horas por dia. Eles limpam meu sangue para tirar minhas toxinas e me ajudam muito, porque é assim que eu vivo. Tento fazer todo o possível para me manter e me sentir o mais humano possível”, falou o jogador.