Evento-teste de Tóquio-2020, etapa da Copa do Mundo de ginástica é cancelada

A Federação Internacional de Ginástica (FIG, na sigla em francês) anunciou nesta terça-feira o cancelamento da etapa de Tóquio da Copa do Mundo de individual geral de ginástica artística, que estava marcada para o próximo dia 4 de maio e serviria como evento-teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Por esta razão, decidimos cancelar a etapa da Copa do Mundo no Japão, especialmente devido às restrições de viagens e às medidas adotadas pelas autoridades japonesas para limitar a taxa de infecção pelo novo coronavírus no país”, informou a FIG em um comunicado oficial.

O cancelamento da etapa japonesa da Copa do Mundo afeta o processo de qualificação da ginástica artística para os Jogos Olímpicos. Originalmente, o circuito previa quatro etapas. Somente a de Milwaukee, nos Estados Unidos, ocorreu antes da pandemia. O agravamento da crise da covid-19 na Europa em 2020 forçou o cancelamento das duas etapas seguintes – de Stuttgart, na Alemanha, e de Birmingham, na Inglaterra. A de Tóquio seria usada para dar vagas à Olimpíada.

Antes das mudanças, o sistema de classificação olímpica da ginástica artística exigia a participação de pelo menos três das quatro etapas da Copa do Mundo. A forma que A FIG encontrou para definir os classificados até o momento foi reorganizar as vagas entre os países com as melhores classificações por equipes no Mundial de 2019.

Ainda existem 16 vagas masculinas e 14 femininas. O time brasileiro já está classificado com a equipe completa no naipe masculino e, no feminino, apenas Flávia Saraiva está com a vaga. Mas existe a possibilidade de classificar mais mulheres no Campeonato Pan-Americano, que será disputado no Brasil, em junho.

Estadão Conteúdo